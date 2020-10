Potřetí a dost. Umění je skončit v pravý čas, říká hejtman Půta

„Jsem šedivější a tlustší a je mi o 18 let víc, než když jsem poprvé vstupoval do politiky. Tři volební období jsou tak akorát. Člověk pak sklouzává do stereotypů. Největší umění v politice je skončit v pravý čas,“ říká v rozhovoru pro iDNES.

Je po volbách. Jak jste strávil vítězný večer?

Kvůli koronakrizi jsme chtěli minimalizovat riziko, že se setkání volebního štábu promění ve večírek, který bude trvat do rána, tak jako to bylo po těch minulých volbách. Tak jsme to měli bez alkoholu. Já jel na otočku do Prahy na tiskovku STAN. Do půl dvanácté jsme vyjednávali. V noci jsme si doma na zahradě s Radkem Lípou ze Zákup vypili jedno pivo.

Radek Lípa je starosta Zákup, tak trochu pankáč, pořadatel metalových festivalů. Nebojíte se trochu, že vám v zastupitelstvu udělá rotyku?

Je potřeba přivádět nové tváře. On skvěle řídí město, kde dlouho předtím vládli komunisti. Přesvědčoval jsem ho už kdysi, aby s námi šel do kraje. Tenkrát se vymluvil na manželku, teď už ne (smích).

Bude za čtyři roky kde brát kandidáty? Počet starostů obcí a měst je omezený.

V každé lidské činnosti je to tak, že nic netrvá věčně. Za čtyři roky ale bude ještě lidí dost. Dnes jsem četl, že jsme v kraji vyhráli ve 200 obcích z 215, to se dá označit za velmi slušný výsledek. Lidi co jsou teď třeba poprvé v zastupitelstvu, budou jednou mít ambice být krajskými radními či náměstky. Takže se nebojím.

Vy ale nejste tradiční strana, vybíráte si starosty, kteří nutně nemusí být členy SLK...

Je to tak půl na půl. Polovina je členem SLK, polovina podporovatelé nebo sympatizanti. My to nemáme jako klasické strany, že člověk musí nejprve vstoupit a pak se uvidí. Podstupovat stranickou drezúru nemusí nikdo. Naše výhoda je, že když je někdo úspěšný v obci, je velká míra jistoty, že na kandidátce máme správného člověka. Nenutíme nikoho vstupovat do SLK.

Je nějaké kritérium, koho na kandidátku vezmete?

Ptáme se, jakou mají za sebou práci. Když se objeví někdo nový – což je případ Radka Lípy – tak se po pár měsících poptáváme okolních starostů, jak ho vnímají. Zavolal jsem mu, potkali jsme se, přijel se podívat na náš sněm a od té doby spolupracujeme.

Řada stran má personální krizi. Vy tím evidentně netrpíte, máte tam mladé lidi, dokonce 23letou Markétu Červinkovou. Mají tedy lidé zájem vstupovat a být na kandidátce SLK?

Vstoupit v ČR do politiky je těžké, lidé to stále považují za divné. Markéta Červinková nebo Anna Provazníková jsou produkty toho, že po prohře Jiřího Drahoše v prezidentské volbě objevila skupina lidí, která chtěla něco dělat. Velká část těchto lidí se pak ocitla v různých politických subjektech, včetně nás.

Tito lidé však za sebou ale nemají žádnou profesní minulost a hnedle jsou krajskými zastupiteli, nikdo neví, co od nich čekat...

Tím, jak se tito lidé angažovali v prezidentské volbě, Milionu chvilek nebo covidovových aktivitách na jaře, víme, co od nich čekat. Nějaká míra rizika je vždycky, ale mezi 22 zastupiteli je drtivá většina prověřených starostů. Čerstvá krev je také potřeba.

Proč vlastně model Starostů pro Liberecký kraj nezopakovali i v dalších krajích?

Nevím. Je to hodně o výsledcích práce. Kampaň se nedělá před volbami, ale celé čtyři roky. V žertu jsme si říkali, že máme teď celorepublikově 2,2 procent hlasů, budeme tedy muset kandidovat ve více krajích, abychom měli třeba 5 procent.

Prošel čtvrtými krajskými volbami. Jak se za tu dobu Martin Půta změnil?

Jsem v politice od roku 2002. Jsem šedivější a tlustší a je mi o 18 let víc než předtím. Vnitřně mě to nezměnilo. Snad po mnoha zkušenostech jsem významně ostražitější na lidi, než jsem býval. Někdy mi je to vyčítáno, že lidem nevěřím. A když už někomu věřím, trvá mi déle, než pochopím, že to třeba byla blbost.

Vy jste řekl, že si vyšší volební účast i vaši podporu vykládáte tak, že lidi šli hlasovat proti vládě, neboť jsou nespokojeni s tím, jak zvládala koronavirovou krizi, kam nás letním rozvolněním dostala. Stále to tak hodnotíte?

Lidi v kraji, co volili v karanténě, tak z nich jen tři procenta volila hnutí ANO. A to je jasný vzkaz, že se cítí být v situaci, kterou nezavinili. Druhý faktor našeho vítězství je vysvědčení za vedení kraje. Třetí důvod jsou voliči, co preferovali své starosty v obcích. V Semilech mě ve volbách přeskákala Lena Mlejnková, v Hodkovicích Markéta Khauerová, v Turnově Tomáš Hocke. Lidi šli k volbám ocenit to, jak pro ně lidi pracují. Já jsem pro voliče jen imaginární bytost z plakátů.

Co parlamentní volby příští rok na podzim? Budete kandidovat?

Jsem připraven čtyři roky vést kraj jako hejtman. Byl jsem samozřejmě konfrontován s tím, že prý musím jít do parlamentu, ale já nejsem typ člověka, co by chtěl někde sedět a dohadovat se o zákonech, raději jsem u rozhodování o praktických věcech. Trochu si uvědomuji s mírou pokory, že nemůžu být na kandidátce a pak složit mandát. To si budeme uvnitř SLK muset ještě vyřešit.

Řekl jste ale, že letošní rok ukázal, že tato vláda musí skončit. To z pozice hejtmana neuděláte...

To je pravda. Jako úspěšný hejtman možná budu kandidátku podporovat zvenku. Nejsem ještě rozhodnutý.

Věříte, že příští vláda může být bez Andreje Babiše?

Věřím, že se to může podařit. K tomu ta současná opozice musí udělat víc, než jen kritizovat vládu. Je to vidět na našem krajském vítězství. My jsme v kampani nekritizovali vládu. To se musí dít i v parlamentních volbách. Snad se najde někdo, kdo se bude snažit vyhrát na pozitivním programu.

Přesto ale po volbách říkáte, že s ANO do koalice jít nechcete. Jak číst tenhle váš vzkaz? A teď se na mě nezlobte, ale házíte přes palubu partnera, s nímž jste čtyři roky vládli. Přitom kauzy Andreje Babiše byly známé už tenkrát...co je teď jinak?

Spolupráce s ANO byla velice slušná a korektní. Nevím ale, který marketér to ANO poradil, že v kampani to vypadalo, že silnice opravil premiér a z některých věcí na billboardech jsem nevěděl, jestli se mát smát nebo utírat si slzy. Má smysl spolupracovat s koaličním partnerem, který si přivlastnil vše, i to co se nestalo? Druhá věc je, že před čtyřmi lety vládlo ANO s ČSSD a KDU-ČSL, dnes vládne s ČSSD a komunisty, ČSSD se tam ani moc neprojevuje. Významně se proměnil vztah premiéra k prezidentovi, v otázkách zahraniční politiky už není tak sebevědomý, jak býval. To je pro mě významný posun do prostoru, ve kterém tuto zemi nechci mít.

Zaznamenal jsem na vašem Facebooku, že nevylučujete koalici s ANO, neboť Piráti a ODS si neujasnili, jestli se spolu domluví. Tak jak to tedy bude?

Mnou preferovaná koalice je s Piráty a ODS, my budeme velkorysí v personálním obsazení. Pokud by nás někdo z partnerů, kteří mají pět mandátů, tlačil kamsi do rohu, je tady možnost vrátit se k jednání s ANO. Nebyl bych z toho nadšený.

Je obecně známá věc, že kraje jsou jakýmisi průtokovými ohřívači peněz, které přijdou od státu a vy je jen přerozdělíte. Nebojíte se ztráty přímé linky do Prahy, pokud vyšachujete ANO? Nezastaví se některé penězovody?

Tuto otázku jsem slyšel mnohokrát. Za poslední čtyři roky bych vyjmenoval na prstech jedné ruky, kdy nám vláda byla reálně užitečná. Kromě velkolepých slibů a prohlášení nám až na jednotlivosti nepomohlo, že máme ANO v koalici.

Není to trošku málo, když slyšíme od stran, že cílem je porazit Andreje Babiše? Kvůli tomu mají jít lidi k volbám, jen aby někoho dostali pryč?

Jo, s tím souhlasím. Volby nevyhrajete na negaci. Ty vyhrajete s pozitivním programem a na to se musí opozice zaměřit. Politici žijí v bublině a myslí si, že politikou žijí všichni tak jako oni. Ale bývá dobré si občas poslechnout obyčejné lidi, které politika zajímá okrajově. Drtivá většina voličů od politiků moc nechce, jen aby se chovali slušně, splnili sliby a to jim stačí.

Kdy by podle vás mohlo být jasno o krajské koalici?

Do dvou týdnů bude jasný formát a do měsíce bude podepsána koaliční smlouva s programovým prohlášením.

Jsou nějaké resorty, které si chcete ponechat?

Dopravu si musíme ponechat, aby se věci dotáhly do konce, nemůže tam být někdo, kdo bude půl roku zjišťovat kdo je kdo. Pan Sviták musí v úkolu pokračovat. Dále by Květa Vinklátová měla mít nadále na starosti památky a cestovní ruch. Rádi bychom veřejné zakázky a investice přičlenili zpátky k resortu ekonomiky.

Máte za sebou čtvrté krajské volby, v politice jste 18 let. Víte už, kdy skončit?

Neumím si sám sebe představit jako člověka, co za čtyři roky kandiduje na hejtmana. Tři volební období jsou tak akorát. Člověk pak sklouzává do stereotypů. Největší umění v politice je skončit v pravý čas.

Vychováte si nástupce?

Jsme v demokracii, nástupce si nevychovám. Spíš dám někomu příležitost. Kdo má energii a zkušenosti.

Já o vás slyšel, že jste budoucí premiér a nebo že se uklidíte do europarlamentu.

Příští eurovolby budou na konci tohoto krajského období, to je fakt. Budu o čtyři roky starší, možná budu chtít míň adrenalinu. Teď ale říkám ne. Skončit v autobuse Praha – Brusel nechci. Život na kolečkách není nic moc.

Čekají vás čtyři roky práce. Je nějaká zásadní věc, kterou víte, že dotáhnete?

Centrum urgentní medicínu by mělo stát, bude hotová náplavka a parkovací dům. Co se týče železnice, obávám se, že budeme rádi, když bude nějaká dokumentace. U dálnice I/35 by snad mohlo být územní rozhodnutí. Velké věci vždy trvají dlouho.