Zdá se, že nejhorší máme za sebou. Nastal už čas na celkové zhodnocení?

To je ještě brzo. Nevíme, jak bude vývoj dál probíhat. Zda bude druhá, třetí vlna… To jsou jen úvahy. Stále je toho hodně, co o viru nevíme, takže něco definitivně uzavírat nelze. Samozřejmě už teď ale můžeme zhodnotit, jak jsme byli připravení.