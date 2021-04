Záchranka obnovila vozový park, zasažené sanitky už nejspíš nevyjedou

Podle ředitele záchranné služby Libereckého kraje Luďka Kramáře modernizace přinese nejen větší komfort pro pacienty i záchranáře, ale také snížení nákladů.

„Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 165 900 korun,“ sdělil Kramář. Součástí této částky není ale jen pořizovací cena auta, ale také jeho přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení zdravotnickými přístroji a komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil Kramář.



Podle mluvčího záchranky Michaela Georgieva si od sjednocení vozového parku slibují nižší náklady na další opravy a běžný pracovní život aut na záchrance.



„V případě defektů máme k dispozici jeden druh náhradních dílů na všechny Škody Kodiaq a jeden druh na všechny Mercedesy Sprinter, používáme jeden druh oleje, chladicí kapaliny a podobně,“ vysvětlil vedoucí dopravy krajské záchranky Aleš Smetana.

Jako pozitivní vnímá i fakt, že stávající nejstarší vozidla Škoda Kodiaq používají záchranáři už více než 2,5 roku a na žádném z nich nezaznamenali vážnější závadu. „Jen drobnosti, které se opravily v záruce, kterou máme na pět let, respektive 150 tisíc kilometrů,“ pokračoval Smetana.



Podle ředitele záchranné služby mají tak v současnosti dostatek vozů i přesto, že je stále vyřazeno pět sanitek, které byly kontaminovány při zásahu po výbuchu v Hamru na Jezeře.

„Jediné, co se od té doby odehrálo, bylo jejich převezení z letiště, protože se základna bude modernizovat,“ sdělil ředitel. Podle něj se ukázalo, že v České republice není laboratoř, která by sanitky mohla označit jako bezpečné. Při měření po zásahu byly v sanitách prokázány karcinogenní látky. Záchranka čekala na ukončení policejního vyšetřování, ředitel si ale myslí, že do provozu se už vozy nevrátí.



K události došlo v listopadu 2019. Při nečekané chemické reakci v provozovně likvidace nebezpečných odpadů Purum v Hamru na Jezeře bylo zraněno osm pracovníků, jeden z nich později zemřel v nemocnici. Na místě došlo k úniku nebezpečných par do ovzduší. Těch se nadýchali zaměstnanci firmy i příslušníci integrovaného záchranného systému, kteří na místě po havárii zasahovali.