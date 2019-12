Sanitky po explozi v Hamru stále nesmí zasahovat, chemie pronikla filtry

Škody na vybavení sanitek a vozů lékařů, které zasahovaly po výbuchu stále neznámé chemikálie v areálu firmy Purum v Hamru na Jezeře, už jdou do statisíců korun. Tři týdny po havárii jsou čtyři sanity a dva vozy rychlé lékařské pomoci mimo provoz.

Auta jsou ze základen v Českém Dubu, Jablonném v Podještědí a České Lípě. Původně se přitom očekávalo, že se sanity vrátí do provozu třetí den po zásahu.

Chemikálie, které se v Hamru dostaly do ovzduší, však nadělaly mnohem větší paseku, než se zprvu zdálo.

„Momentálně čekáme na technickou kontrolu, kterou provede na sanitách odborná firma, která má k podobnému posouzení patřičné oprávnění. Bez toho, aniž bychom měli potvrzení s kulatým razítkem, že sanity jsou v pořádku, není možné s nimi jezdit,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

Problém může představovat hlavně klimatizace. Chemikálie v ní zasáhly všechny filtry. Do ovzduší unikly z Purumu nebezpečné látky jako sirovodík, chlorovodík, dimethylsulfid a chlor.

Sanity, které se pohybovaly v chemických výparech, si hned po zásahu převzali armádní specialisté od libereckých chemiků. Aby se však mohli dostat do všech míst, museli by sanity rozebrat do posledního šroubečku.

Zatím chemici dekontaminovali vše, co se dalo. Drahé přístroje, sedačky, palubní jednotky, celý interiér vozů. Na každém vozu to znamenalo několik hodin práce. I tak ale nešlo zachránit všechno.

„Šlo hlavně o jednorázový materiál jako jsou obvazy a podobně. Co nešlo zachránit, muselo se odvézt na likvidaci do spalovny,“ zmínil mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

Škody bude záchranka vymáhat u firmy

Náhradu škody teď bude Liberecký kraj, potažmo krajská záchranná služba, požadovat po firmě Purum.

„Čekáme teď na verdikt odborné firmy, jestli budou sanitky v pořádku nebo ne. Ani nechci domyslet, co bychom dělali, kdyby nebyly. Stále všichni doufáme, že se sanitkami začneme co nejdřív jezdit,“ sdělil náměstek Sobotka.

Pořízení nových vozů by teď bylo pro kraj i záchranku velmi obtížné, ačkoli shodou teď získala pro tento účel od ministerstva zdravotnictví dotaci na pořízení šesti vozů. Náklady jsou přes dvacet milionů korun.

„To jsou ale sanitky pro rychlou zdravotnickou pomoc, které nahradí jiné, už odepsané vozy. Netýká se to těch dekontaminovaných automobilů,“ dodal Sobotka.



Jak by se v případě negativního stanoviska celá věc řešila, je zatím velkou neznámou. Pojistka, kterou záchranná služba má, se totiž na podobné věci nevztahuje.

„Samozřejmě, že by to byla komplikace. Moudřejší ale budeme až po policejním vyšetřování, které snad určí, kdo za co může. Případem se zabývá i komise ministerstva vnitra, která hodnotí zásah v Hamru z pohledu složek záchranného integrovaného systému. Tedy jestli byl zvolen správný postup. Do té doby nechci o ničem spekulovat. Ale i kdyby to se sanitami nedopadlo dobře, tak stále tvrdíme, že přístroje se dají nahradit, ale lidé ne. To je pro nás nejdůležitější,“ dodal Sobotka.

Narážel tím na fakt, že v ohrožení byli po výbuchu i sami zdravotníci. Měli dokonce zdravotní problémy. Podle náměstka už teď není nikdo ze záchranářů, kteří se výparů nadýchali, v neschopnosti.

Společnost Purum se kvůli policejnímu vyšetřování nechce o příčinách havárie do médií zatím vyjadřovat.

„Jakmile budou objasněny důvody nečekané chemické reakce v prostorách naší úpravny odpadů, jsme připraveni otevřeně reagovat a být plně k dispozici,“ uvedl jednatel firmy Daniel Kraft.