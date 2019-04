Nedělejte z města poušť, úpí odpůrci sekání trávy v Liberci

Nedělejte z města poušť, vyzývají odpůrci extrémně časného jarního sekání trávy. Kritikům vadí, že pomáhá decimovat ubývající hmyz. Sekání až na hlínu navíc v době sucha ještě víc vysouší půdu.

Nezvykle teplý a suchý duben už vyhnal na liberecké trávníky sekáče s křovinořezy, pod jejichž strunami odlétávají sotva povyrostlá tráva i čerstvě vykvetlé pampelišky.

„Je nesmysl sekat trávu v dubnu, jen co začne růst. V Liberci vlastně ani ještě pořádně růst nezačala. Všude jsou spíš smetánky, lidově pampelišky. Takové počínání pokládám za extrém. Navíc v době, kdy je přímo hrozivé sucho. Nejen že hmyz ztrácí potravu, ale takové sekání ještě víc vysušuje město,“ upozorňuje entomolog Severočeského muzea v Liberci Pavel Vonička.

Strunové sekačky vysekávají trávu přímo u země. „Obecně se tím zvyšuje sucho. Když neprší, vegetace přeci jen zachycuje vzdušnou vlhkost třeba v noci, když je rosa nebo se vzduch ochladí. Kondenzuje se na listech. Když se tráva poseká na hlínu, zvýší se tím ještě výpar i prašnost,“ vysvětlil Vonička. Podle něj podobné sekání trávy decimuje hmyz. Stejně jako mnohdy zbytečně široké sekání krajnic.

Lidé si stěžovali na alergeny, míní náměstek

Ve čtvrtek ráno se kvůli zbytečnému sekání trávy hádala s pracovníky technických služeb u divadla F. X. Šaldy Helena Kohoutková.

„Vždyť tráva sotva vyrašila. Místo abychom byli rádi, že vůbec nějaká povyrostla, tak ji tady sečou. A všude z toho lítá prach,“ rozčilovala se žena.

„Podívejte, jaká tam jsou holá, úplně suchá místa, takže půda bude ještě víc vysychat a bude po trávě úplně. Nechápu, kdo tohle nařídil. Sekat hned, sotva to vyraší. To je taková pitomost,“ nechápala Kohoutová.

„Pokud vím, kolegové ze správy zeleně chtěli letos začít se sekáním dřív, protože v minulých letech je lidé kritizovali za to, že naopak začali pozdě. Potom tráva přerostla a lidé si stěžovali, že to jsou alergeny,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiří Šolc.

Rozměry sekaných trávníků podle něj zůstávají stejné jako v předchozích letech. „Nějaký pevně daný harmonogram sekání technické služby nemají,“ doplnil Šolc.

Od sucha pomohou trvalky, tvrdí Korytář

„Sekání teď v dubnu je nesmysl. Mělo by se lépe plánovat. Osobně jsem i za omezení jeho rozsahu. Často se tráva dosekává na hlínu i v místech, kde by se sekat nemuselo. V době sucha to nedává moc smysl,“ soudí opoziční zastupitel a ekolog Jan Korytář.

S kolegyní Karolínou Hrbkovou před časem připravil projekt, který by měl ukázat vhodnější sekání na sídlištích. I když se mu nepodařilo sehnat dotaci, bude o ně usilovat dál.

„Někde stačí projet travnatou plochu traktůrkovou sekačkou a nedosekávat okraje strunovými sekačkami. Naopak by se do oblouků daly zasázet trvalkové záhony. Zlepšilo by to biodiverzitu, lépe by se vsakovala voda. A na sídlištích by se musela sekat mnohem menší plocha,“ poznamenal Korytář.

„Osobně bych třeba taky nesekal tolik. Na mnoha místech by tráva mohla zůstat a nikomu by se nic nestalo. Sám ale nejsem alergik a nedokážu se vcítit do kůže těch, kterým to zase vadí,“ oponoval náměstek Šolc.

„Projektu Honzy Korytáře fandím. Byl bych také rád, kdybychom na území města byli schopní realizovat projekty motýlích luk. To je ale parketa pro neziskové organizace a spolky, ne pro město. Stejně tak bych si přál, aby nově vznikající budovy, tak jako na Perštýně, byly projektovány se zelenými střechami, pomáhá to zlepšovat klima.“

Třeba v části Ostravy budou zkušebně sekat jen jednou za rok. Zatím jde o menší, zkušební plochy. Technické služby okolo vytipovaných míst umístí speciální tabulky, aby lidé věděli, že se tam neseče záměrně. Podle vedení města to pomůže v boji proti suchu a pomůže hmyzu.