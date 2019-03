Do Liberce míří detektiv z Městečka Twin Peaks, čeká ho válečný seriál

Charismatický zubař Orson Hodge ze Zoufalých manželek, detektiv a zároveň milovník kávy Dale Cooper z Městečka Twin Peaks, vévoda Paul Atreides z legendárního sci-fifilmu Duna. Nejen tyto ikonické postavy hollywoodský herec MacLachlan ztvárnil. A další role na něj čeká v připravovaném seriálu.



„Seriál vypráví příběh korunní princezny Märthy, která je za II. světové války pronásledována nacisty, a proto utíká napříč Evropou,“ říká mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. MacLachlan ale není jedinou hvězdou, která v seriálu zazáří. Jednu z hlavních rolí ztvární Sofia Helin známá z koprodukčního detektivního seriálu Most.

Filmaře v Liberci zaujalo náměstí Dr. E. Beneše, využijí také historickou budovu radnice, hlavní vlakové nádraží, ale i stanici Horní Růžodol a Liebiegův palác.

Filmaři hledají komparz

Pokud by někdo chtěl zažít pocit slávy po boku filmových a seriálových hvězd, může se přihlásit na stále probíhající konkurz do komparzu. „Filmařům chybějí hladce oholení muži s výškou do 180 centimetrů, bez náušnic a viditelného tetování. Štáb zároveň shání ženy štíhlé postavy s nebarvenými vlasy, které jsou dlouhé alespoň po ramena, popřípadě s přirozeně barvenými vlasy. I ženy musí být bez viditelného tetování a piercingu,“ přibližuje Kodymová. Komparz má na starost agentura Cast Me.

Natáčení pocítí i obyvatelé města. Od 26. do 29. března nebude možné zaparkovat před Divadlem F. X. Šaldy a před hlavní poštou. „Jiná dopravní omezení veřejnost v Liberci z důvodu natáčení nemusí očekávat,“ dodává Kodymová.

Kromě dánských filmařů se v poslední době zdržela v Libereckém kraji i německá produkce. Na libereckém a rynoltickém nádraží vznikaly záběry do filmu Líný anděl. A prostor mezi libereckou radnicí a divadlem si podobně jako Dánové vybrala i Škoda Auto. Před dvěma týdny zde natáčela reklamu na jeden ze svých nových vozů.