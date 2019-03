Liberec zaplatí filmařům za natáčení. Městu to pomůže, slibuje režisér

Může z toho být do budoucna nechtěný precedent. Tak hodnotí opozice rozhodnutí města zaplatit filmařům za to, že budou v Liberci natáčet seriál Nelegál pro Českou televizi. Celkem má na účtu štábu přistát od radnice 1,4 miliony korun za 25 natáčecích dní.

„Do Liberce jezdí teď filmaři poměrně často, proto nerozumím tomu, proč bychom někomu měli dávat ještě finanční pobídku, aby tu točil. Byl tu Hollywood a nedostal nic. Co řekneme dalším, kteří pak budou chtít také peníze? Budeme mít komisi pro posuzování kvality těch snímků, nebo jak to budeme řešit dál?“ ptal se na zastupitelstvu Josef Šedlbauer (ZpL).

Nebude to ostuda, slibuje režisér

Krimiseriál Nelegál má mít šest dílů a režisér Matěj Chlupáček ho přirovnává k Případům 1. oddělení. „Garantuji, že to nebude pro Liberec žádná ostuda, bude to skvělý seriál. Sám jsem z Liberce, takže jsem to koncipoval tak, aby i liberecká policie z toho vycházela velmi dobře,“ sliboval před zastupiteli Chlupáček.

Kriminalisté mají rozplétat složitou síť česko-vietnamské drogové mafie, která ovládá v Česku 70 procent trhu s pervitinem. Filmaři žádali peníze po Liberci už vloni na podzim. Tenkrát ale chtěli 3 miliony s tím, že tu budou točit 50 dní. Předchozí primátor Tibor Batthyány (exANO) to velmi prosazoval, jeho kolegové ale byli proti. Tři miliony jim přišly moc a řadu z nich neoslovilo ani téma drog.

Kriticky se tehdy vyjadřoval i Jiří Šolc (SLK). Teď jako náměstek primátora pro poloviční částku hlasoval. „Beru to z pohledu podpory místních podnikatelů. Máme slib, že peníze, které filmařům dáme, tady utratí. Za ubytování, catering. pronájem dopravy, honoráře pro komparz,“ obhajoval částku 1,4 milionů Šolc.

Je přitom možné, že podpora od města bude ještě vyšší. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pronájmy parkovišť totiž ještě nejsou vyřešené.

„Nevíme ještě, co přesně budou filmaři chtít. Další detaily se budou řešit. Jsou tam nějaké věci, které jsou zpoplatněné a budou se muset zaplatit. Je ale otázkou dalšího jednání, zda jim to nedokážeme prominout,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr (SLK).

Na Varšavu se peníze nenašly, zlobí se Korytář

Opozice to ale vidí jinak. „ V ekonomické situaci, v jaké jsme, se mi to nezdá dobré. Při schvalování rozpočtu jsme slyšeli, jak na nic nejsou peníze. Nenašlo se ani 300 tisíc pro kino Varšavu, nemáme na spolufinancování dotačních projektů a tady budeme dávat skoro milion a půl České televizi, aby tu točila,“ podivoval se zastupitel Jan Korytář (ZpL).

Režisér Chlupáček ale zastupitele ujišťoval, že celkem štáb utratí v Liberci za všechny služby 7 až 8 milionů korun. „Liberci natáčení pomůže v rámci cestovního ruchu, bude se o něm mluvit,“ argumentoval režisér, který má seriál točit společně s kolegou Viktorem Taušem.

„Je fakt, že rozpočet města je napnutý. Ale seriál má vzniknout na počest Jiřího Vacka, někdejšího náměstka primátora Liberce a hlavně odborníka na protidrogové scéně. Beru to i jako památku na něho, proto návrh podpořím,“ zmínila zastupitelka ANO Renata Balašová. Při hlasování nakonec peníze pro filmaře prošly o tři hlasy.