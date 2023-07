Náplavka za 151 milionů začne růst na podzim, omezí pohyb u krajského úřadu

„Uvažujeme, že bychom do zadávací dokumentace dali i akceleraci, tedy odměnu za rychlost stavby,“ prozradil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort majetku a investic s tím, že I. etapa, kterou charakterizuje parkovací dům vyrůstající vedle krajského úřadu, má skončit letos v listopadu.

Nové parkoviště přinese celkem 244 míst, sto bude vyhrazeno veřejnosti. Podle hejtmana jde všechno podle časových plánů. „Zhotovitel parkovacího domu potvrdil, že termín dodrží,“ řekl Martin Půta.

Obě fáze se však budou minimálně dva měsíce překrývat. „V rámci soutěže budeme chtít, aby se nám tam ti dva dodavatelé vešli a vydrželi spolu,“ poznamenal Miklík, který považuje nutnou rekultivaci v okolí úřadu za jednu z největších investic Libereckého kraje.

Druhá etapa by měla skončit v létě 2024. Změn doznají zelené plochy, stávající parkoviště, odkud se auta přesunou do parkovacího domu, nově vznikne u Nisy parčík s občerstvením, s vodními prvky či prostranstvím pro děti.

Počítá také s lávkou přes Nisu pro pěší nebo s novým vstupem do krajského úřadu. „Bude to upgrade dolního centra Liberce. Samozřejmě se na tom podílí i město, které má svou část směrem do centra,“ upřesnil Miklík.

K řece povedou schody

Získat stavební povolení nebylo podle něj snadné, problematický se ukázal přístup k řece. „Poprvé se v Liberci zpřístupní Nisa. Jsem rád, že budeme mít místo, kde s ní budou lidé v kontaktu,“ zmínil hejtman. K náplavce povedou betonové schody, na kterých lze v letních měsících posedět.

Projekt nové náplavky a okrášlení dolního centra Liberce se připravuje od roku 2017, kdy studio re:architekti, coby vítěz architektonické soutěže, vypracovalo podrobné vizualizace. I architekty tenkrát řešení přístupu k řece notně potrápilo.

Podle spoluautora návrhu Davida Pavlišty to byl však jeden z prvků, který porotce v soutěži zaujal. „Jsme odpovědní za to, jak vypadá okolí krajského úřadu, a chceme ho ve spolupráci se statutárním městem Liberec vrátit obyvatelům a návštěvníkům jako odpočinkovou zónu s jedinečným přístupem k řece Nise,“ shrnul Půta.

Až se na podzim stavební práce rozběhnou, bude třeba zajistit náhradní vstup do krajského úřadu, také příjezd k budově bude komplikovanější. „Se stávajícím dodavatelem se domlouváme, aby byl možný průjezd přes současné staveniště. Organizačně se to musí zvládnout,“ konstatoval Miklík.

Liberec pak na projekt naváže úpravou pozemků ve svém majetku, čeká jej mimo jiné rekultivace nábřežní cesty u budovy CHKO Jizerské hory nebo parku Na Rybníčku.