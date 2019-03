Školáci o plavání nepřijdou, při opravě bazénu zůstane otevřený malý

Tím by se ovšem dostaly do problému základní školy, které musejí zajišťovat dětem výuku plavání a také sportovní plavecké oddíly, které by neměly kde trénovat.



„Dospěli jsme po konzultaci s projektanty k závěru, že bude technicky možné, aby zůstal po dobu rekonstrukce v provozu menší, pětadvacítkový bazén, který je v nové přístavbě,“ sdělil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Z boku přístavby se tak udělá dočasný vchod, současná dětská sauna se promění v šatny a až velký bazén opraví, vše se vrátí do původního stavu.

„Aby to mohlo celé proběhnout, bude i tak nutné celý objekt městského bazénu uzavřít zhruba na čtyři měsíce, aby se přeložily kabely a menší bazén se tak mohl oddělit. Je to však zanedbatelná odstávka v poměru k tomu, kdyby byly oba bazény zavřené skoro dva roky,“ uvedl Zámečník.

Bazén ve Františkově neopraví

Předchozí vedení města plánovalo, že výuku plavání zajistí ve školním bazénu ve Františkově, který by se kvůli tomu musel opravit. Nové vedení města to ale odmítlo, protože oprava by byla příliš nákladná. Výuku chtělo město zajistit ve zbývajících třech školních bazénech a dojížděním do Jablonce. Proti tomu ale vznikla petice.

I když zůstane pětadvacítka v provozu, sloužit bude výhradně pro školy a plavecké oddíly, ne pro veřejnost.

„To bychom museli přistavět buňky s šatnami a sprchami a udělat odvodnění a kanalizaci, což by stálo asi deset milionů,“ zdůvodnil primátor. Město si rovněž nechalo přepočítat náklady na rekonstrukci velkého bazénu. Aktuálně vychází číslo 400 milionů, což je o polovinu méně než to vypadalo před půl rokem.