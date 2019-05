S kamionem riskantně odbočoval Polák, vyšetřování převezme tamní policie

„Jabloneckým kriminalistům se podařilo ve spolupráci s polskými kolegy zjistit totožnost řidiče nákladního vozidla, který v březnu nebezpečným manévrem u Rychnova u Jablonce nad Nisou ohrozil další řidiče. Jednalo se o devětapadesátiletého muže trvale žijícího v Polsku,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Kriminalisté následně požádali Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou, aby spis v rámci mezinárodní právní pomoci předalo policistům do Polska, kde se budou případem dále zabývat.

Incident se odehrál 12. března a upozornil na něj šofér protijedoucího auta, který měl kameru za čelním sklem.

Řidič kamionu začal nepochopitelně a velmi riskantně odbočovat u Rychnova u Jablonce nad Nisou hned poté, co na silnici vjel nájezdem z Rychnova. Zřejmě se spletl, a tak chtěl hned protilehlým výjezdem ze silnice zase pryč, ale přes tři pruhy jel, jako by to byla obyčejná jednoduchá křižovatka.

Z připojovacího pruhu tedy najel přes plnou čáru hned do pravého jízdního pruhu a vzápětí do levého „rychlého“, kde se mu muselo vyhnout přijíždějící auto, neboť kamion mířil přes dvojitou plnou čáru dělící dva směry jízdy na sjezd na Rychnov na druhé straně vozovky. Řidič osobního auta přijíždějícího za kamionem musel přejet až do protisměru.

Čeští kriminalisté muže podezřívali z obecného ohrožení. Hrozilo by mu tak osm let ve vězení. Nyní bude dále záležet na polských policistech, zda se ztotožní s právní kvalifikací a muže obviní.