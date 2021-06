Turista si v těžkém terénu zlomil nohu, přes Jizerky se proletěl v síti

Pětapadesátiletý muž si při sestupu z Frýdlantského cimbuří nad Bílým Potokem zlomil nohu v bérci. K úrazu okamžitě zamířila horská služba. Zároveň startoval i vrtulník, který cestou nabral záchranáře horské služby.

„Dva kolegové vyrazili k pánovi zespoda, ale vzhledem k terénu bylo jasné, že transport zraněného po zemi by trval velice dlouho. Na místě jsme proto k turistovi slanili,“ uvedl zasahující letecký záchranář Horské služby Jizerské hory Jan Dvořák.

Záchranáři turistu ošetřili a dohodli se s posádkou vrtulníku, že muže i s nimi vyzvedne v podvěsu.

„Pak s námi vrtulník přeletěl na místo, kde mohl přistát, a posádka zraněného přeložila do vrtulníku. Následně jej transportovala k dalšímu ošetření do nemocnice v Liberci,“ doplnil Dvořák s tím, že pozemní transport z místa nehody by trval přibližně hodinu, což nebylo vzhledem k bolestem zraněného a tropickému počasí vhodné.

Krásné slunečné počasí přilákalo o víkendu do Jizerských hor nebývale velké množství turistů a cyklistů. „Jen do nedělního poledne jsme měli za sebou několik zásahů u nehod milovníků horských kol či koloběžkářů. Kromě toho jsme museli vyjíždět i k jedné prudké alergické reakci po bodnutí hmyzem,“ komentoval dění v horách náčelník Horské služby Jizerské hory David Savický.