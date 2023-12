Skiareál na Ještědu se nerozšíří, EIA projekt na další sjezdovky zamítlo

V plánu byly další dvě modré sjezdovky i nová lanovka. Společnost TMR, která lyžařský areál na Ještědu provozuje, chtěla jeho další rozšíření. Čekala ovšem na posudek vlivu stavby na životní prostředí zvaný EIA. Ten ale přišel s negativním výsledkem, a firma musela plány pozastavit.

„Na krajském úřadě v Liberci někteří lidé nechtějí žádné změny navzdory tomu, že se na Ještědu jezdí na jedné hlavní sjezdovce a dvou úzkých pruzích. Tomu se snad ani nedá říkat lyžařské středisko. Areál se musí rozšířit a kraj s městem musí konečně bouchnout do stolu a rozhodnout, co bude dál. Pokud změny nechtějí, tak to raději zabalíme a skončíme,“ vyjádřil se v rozhovoru pro MF DNES šéf horské skupiny Tatry Mountain Resorts (TMR), slovenský miliardář Igor Rattaj.

Krajský úřad ale zatím rozhodnutí o posudku nedostal. „Dokumentaci SEA, která má navrženou změnu územního plánu posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí, zatím odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje neobdržel. Tudíž žádné konkrétní informace nyní kraj nemá. Předpokládáme, že nám bude pořizovatelem teprve předložena,“ okomentoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

K celé situaci už se ale vyjádřila liberecká opozice. „Igor Rattaj se v článku rozčiluje a snaží se tlačit na úředníky, aby negativní posudek SEA zvrátili. Radnice nám zatím posudek odmítá vydat, pravděpodobně je kolem toho hodně dusno. Nicméně jedno je jasné – nezávislí zpracovatelé posouzení nové sjezdovky nedoporučili,“ reagovala na výroky šéfa společnosti TMR Anna Kšírová, liberecká zastupitelka ze Zelené.

„Kácet v době klimatické krize je nesmysl“

Sportoviště sice patří městu Liberec, společnost ho má ale na dvacet let v pronájmu. Ještě před předáním areálu v roce 2016 TMR uváděla, že hodlá Ještěd modernizovat a investovat do něj přes 650 milionů korun. Zatím se podařilo udělat novou sjezdovku na Skalku a rozšířit stávající tratě Slalomák, Liberecká a pro sjezdaře upravit i Beranovu cestu.

„Zatím o tom nic nevím. Ale vnímám to tak, že když nebudou moct dělat okolo, tak budou moct dělat uvnitř toho areálu,“ vyjádřil se náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Nové úpravy by si vyžádaly vykácení dalších 54 hektarů lesa, proti čemuž se ale staví ekologické spolky i opozice na liberecké radnici. Takhle mohutné kácení podle nich způsobí rozpad ještědských lesů.

„Je jasné, že tohle pan Rattaj nečekal. Původně počítal s tím, že posouzení bude zpracovávat firma, kterou vybral a zaplatil sám. Výsledek posouzení by tak byl určitě jiný,“ okomentovala rozhodnutí na sociálních sítích liberecká opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová. „Byl to ale především náš tlak, aby město zadalo zpracování posudku nezávislým odborníkům. A ti potvrdili, co říkáme celou dobu. Kácet lesy pro sjezdovky na Ještědu nyní, v době klimatické krize, je nesmysl a bezohlednost.“

Sjezdovka Nová Skalka pod sněhem a noční lyžování na Ještědu (18. 2. 2022):