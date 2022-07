Provozovatel skiareálu na Ještědu plánuje další, ještě mohutnější kácení

Další dvě nové modré sjezdovky a nová lanovka. Takové jsou plány společnosti Tatra Mountain Resorts (TMR) na rozšíření skiareálu Ještěd.

Sportoviště sice patří městu Liberec, společnost ho má ale na 20 let v pronájmu. Ještě před předáním areálu v roce 2016 TMR uváděla, že hodlá Ještěd modernizovat a investovat do něj přes 650 milionů korun. Zatím se podařilo udělat novou sjezdovku na Skalku a rozšířit stávající tratě Slalomák, Liberecká a pro sjezdaře upravit i Beranovu cestu.

„Žalostně nám tady ale chybí sjezdovky pro rodiny s dětmi, pro školky, pro výuku lyžování. Proto máme v plánu rozšířit areál o další dvě modré sjezdovky,“ sdělil ředitel TMR Čeněk Jílek.

Jedna sjezdovka by měla vést nalevo od kabinové, dnes nefunkční lanovky na Ještěd. Víceméně by kopírovala bývalou sáňkařskou dráhu. Druhá nová sjezdovka by vedla z Plání k dolní stanici lanovky Nová Skalka. Kromě toho chce TMR nahradit vlek Pod lany novou lanovkou a vybudovat další dvě retenční nádrže pro výrobu umělého sněhu.

Aby se rozvojové plány mohly proměnit ve skutečnost, potřebuje TMR změnu v územním plánu Liberce. Zatímco vedení města je dalšímu rozšiřování areálu nakloněné, opozice upozorňuje, že nové sjezdovky znamenají další masivní kácení. Při budování sjezdovky Nová Skalka se vykácelo 7 hektarů lesa, teď by to podle sdružení Rodiče za klima mělo být 54 hektarů.

18. února 2022

Nenávratná devastace Ještědského hřbetu

„Lesy na Ještědu se úplně rozpadnou. Jestli si tohle chce vzít někdo na svědomí, tak já ne. Tohle mi přijde naprosto neúměrné,“ řekl zastupitel Ondřej Petrovský (ZpL). „Nenávratně se tím zdevastuje Ještědský hřbet. Myslel jsem, že má jít jen o rozšíření současných sjezdovek a ne o budování úplně nových. Měli bychom myslet na budoucnost. Klima se mění, zimy už nejsou takové jako dřív, další sjezdovky mi nedávají v těchto nadmořských výškách smysl. Měli bychom mít odpovědnost za životní prostředí jako celek,“ myslí si zastupitel Jindřich Felcman (ZpL).

Vedení areálu oponuje tím, že materiál, který mají zastupitelé schválit, je jen dlouhodobou vizí, jak by mohl areál na Ještědu v budoucnu vypadat.

„Sport na Ještěd vždy patřil a patřit bude. Pojďme tedy udělat moderní středisko, které se rozšíří o další obslužné zařízení, dvě kvalitní sjezdovky a nové retenční nádrže, protože bez nich to na Ještědu nejde. Posuzovali to odborníci a čekáme, že materiál posoudí i další příslušné orgány včetně ochrany přírody,“ řekl ředitel skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.

Opozice spolu se sdruženími Rodiče za klima, Jizersko-ještědský horský spolek a Čmelák ale upozorňují na to, že podle jejich názoru porušuje TMR dohody.

Problémy s náhradní výsadbou

„V memorandu, které s TMR uzavřelo v roce 2020 město Liberec, je odstavec o tom, že se areál nebude rozšiřovat mimo současnou výseč. Nové sjezdovky jdou ale za hranice areálu. To je nerespektování toho, co bylo dohodnuto. Navíc má jít o masivní kácení, u kterého bude problém i náhradní výsadba. Když se budovala Nová Skalka, kácelo se sedm hektarů lesa a byl obrovský problém najít v Liberci místo, kde náhradní výsadbu provést. Tady má jít o 54 hektarů, to je naprosto nepředstavitelné,“ uvedla na zastupitelstvu členka iniciativy Rodiče za klima Anna Kšírová.

Snaha opozice revokovat původní usnesení, že se změny v územním plánu na rozšíření skiareálu začnou připravovat, neprošla. Vedení města ale slibuje, že se k projednání znovu vrátí.

„Rozumím tomu, že tam jsou fakta, která musíme znovu prodiskutovat se zástupci TMR. Proto se k tomu na zářijovém zastupitelstvu znovu vrátíme,“ sdělil náměstek primátora Ivan Langr (SLK).