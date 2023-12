Ještěd se musí rozvíjet, jinak končíme, říká šéf TMR Igor Rattaj

Na lyže se většinový vlastník společnosti TMR dostane několikrát v roce. Obvykle lyžuje na vlastních sjezdovkách, ale objíždí i cizí lyžařská střediska.

„Letos jsem zahájil lyžařskou sezonu na ledovci Mölltaler Gletscher v Rakousku. Na začátku listopadu jsem pak otevíral sezonu v rakouském Söldenu a ještě jsem hodně lyžoval v Itálii na Passo Stelvio,“ popisuje Rattaj.

Igor Rattaj Je slovenský miliardář.

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky</CF> Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Začínal ve společnosti J&T jako partner skupiny. Od roku 2009 je členem dozorčí rady společnosti a většinovým akcionářem Tatry Mountain Resorts, která působí na Slovensku, v Rakousku, Česku a Polsku.

Amatérsky se věnuje herectví. Díky tomu se objevil i v několika českých a slovenských filmech.

Sölden a Passo Stelvio ovšem ještě nejsou vaše střediska.

Ne. A ani nemám v plánu kupovat další střediska, musíme náš dosavadní byznys překopat a rozvíjet. Ostatně 1. prosince nám z Ještědu přišlo zamítavé stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí; pozn. red.) k našemu plánu rozšíření sjezdovek a rozvoji.

Z jakého důvodu?

Na krajském úřadě v Liberci někteří lidé nechtějí žádné změny navzdory tomu, že se na Ještědu jezdí na jedné hlavní sjezdovce a dvou úzkých pruzích. Tomu se snad ani nedá říkat lyžařské středisko. Areál se musí rozšířit a kraj s městem musí konečně bouchnout do stolu a rozhodnout, co bude dál. Pokud změny nechtějí, tak to raději zabalíme a skončíme.

Ve Špindlerově Mlýně takové starosti nemáte. Středisko se od letošního roku zvětšuje a propojuje s Medvědínem. Jedete podle plánu?

Ano, jedeme. Přestože je „Špindl“ součástí Krkonošského národního parku, debaty o rozvoji a fungování střediska tam jsou mnohem jednodušší než na Ještědu, který není ani rezervace. To jsou paradoxy.

Většina investic míří tedy do Špindlerova Mlýna?

Špindl je zajímavý právě v propojení s Medvědínem, ale drhne to ohledně financování. Máme kvůli smlouvám s pronajímatelem svázané ruce. Areál navíc nelze zadlužit, protože ho po skončení dvacetiletého pachtu v roce 2032 musíme vrátit solventní.

Jak se rozvíjíte na Slovensku? Jsou jednání také složitá?

Dřív se povolovalo všechno a všude. Nyní byla vlna zeleného extremismu, kdy se nepovolovalo téměř nic. Po volbách se situace zase otáčí, pro nás k dobrému. Navíc na Slovensku konečně vzniká ministerstvo cestovního ruchu, což by mělo celou agendu zjednodušit.

Tatra Mountain Resorts (TMR) TMR je provozovatel lyžařských středisek a další turistických atrakcí ve střední Evropě.

Většinový podíl ve firmě vlastní slovenský miliardář Igor Rattaj. TMR též vlastní podíl ve společnosti Melida, která provozuje středisko Špindlerův Mlýn v České republice.

Společnost také vlastní a pronajímá třetím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski & Fun Záhradky a Bungalovy.

TMR vlastní sedm lyžařských středisek s celkovou délkou 152 km – Vysoké Tatry, Jasná Nízké Tatry, Szczyrk Mountain Resort, Ještěd, Mölltaler Gletscher, Ankogel, Innsbruck Muttereralm.

Dále aquaparky na Slovensku Tatralandii a Bešoňovou, zábavný park v Polsku Legendia a čtyři golfové areály v Česku a jeden na Slovensku.

V Rakousku, kde máte také střediska, se ochranáři ke všemu stavějí stejně?

V Rakousku máme středisko Ankogel Mallnitz, které je dlouhodobě nerentabilní. Teď tam postavili elektrárnu, sebrali nám vodu a nedá se zasněžovat. Navrhl jsem, že středisko s jedním vlekem na hranici národního parku Vysoké Taury zavřeme. Stačilo by jen, aby se areál stal součástí parku, Rakušáci ovšem byli důrazně proti. Takže i tam bojujeme s různými spolky o rozvoji.

Nebylo by lepší se středisek Ještěd, Ankogel Mallnitz a Muttereralm Innsbruck zbavit a investovat do rentabilních podniků?

Na Ještědu a v Ankogelu jsou sice obtíže, ale zrovna v Mutterralmu Innsbruck vidím velký potenciál. Momentálně intenzivně pracujeme na tom, aby se středisko propojilo se sousedním Axamer Lizum, které hostilo alpské disciplíny během olympiády v roce 1964 a 1976. Vznikl by areál s více než sto kilometry kousek od Innsbrucku, které je propojené s areály železnicí. Navíc zde několikrát denně přistávají letadla z Londýna a dalších měst. To byl důvod, proč se lyžařský areál kupoval. Jednou sem budou jezdit davy lidí.

Provozujete ještě lyžařské středisko v Polsku, které bylo během covidu otevřené?

Během pandemie se ukázalo, že je dobré mít byznys ve čtyřech různých státech, protože každý na stejnou věc reaguje úplně jinak. V Katovicích žije pět milionů lidí, kteří mají středisko Szczyrk v dojezdové vzdálenosti do jedné hodiny. Nyní se poohlížíme po dalším středisku, které bychom v Polsku chtěli koupit. Jediná vada je, že v Polsku nemají vysoké hory, je tam nízká nadmořská výška.

Pokračují jednání se Saúdskou Arábií, kde byste chtěli vybudovat lyžařský areál?

To je složité, projektu bych se chtěl zúčastnit hlavně kvůli prestiži. Zprvu jsem se chtěl ucházet o provoz, ale celý projekt by spolknul hromadu peněz. Za vynaloženou energii to úplně nestojí. Pokud nás Saudi sami osloví, zúčastníme se, ale jen kvůli prestiži a marketingu.

GOPASS karta Je osobní identifikátor, díky němuž lze využívat služby a výhody v rámci Gopassu.

Může mít podobu plastovou, kdy slouží jako osobní skipas a lístek na lanovku (ve slovenských horských střediscích je k využití lístků na lanovky pro pěší turisty nutné využít QR kód zaslaný v potvrzení o nákupu)

Nebo digitální, použitelnou i pro jiné produkty a služby (vstup do aquaparku, lyžařskou školu, půjčovnu lyží, hotelové pobyty, golf a mnohé další).

Každá Gopass karta je personalizovaná a nepřenosná.

Daří se ovšem expandovat s vaším věrnostním programem Gopass. Jaké máte plány?

Uvažujeme o změně a rádi bychom vstoupili s Gopassem na burzu. Zjistili jsme, že kromě velkých investorů TMR je deset procent mezi drobnými. Z těch deseti procent vlastní 8,5 procenta Češi, kteří jsou ochotní investovat do našich akcií.

Jak to myslíte?

Máme nový produkt, který chceme začít komunikovat. Založili jsme v Česku fond Gopass Property, protože tady je k tomu lepší legislativa. Stavíme apartmány, které si klient koupí jako podíl ve fondu. Podle výše investice má nárok na částečné užívání nemovitosti, zbytek roku budeme apartmán pronajímat a celý objekt spravovat. Spočítal jsem si, kolik vytěžováním získám do fondu, abych pak mohl apartmán bez ztráty odprodat. Tento model investování funguje, máme deset let zkušeností. Stejný model plánujeme v Polsku nebo Rakousku, zkrátka ve všech střediscích, která vlastníme.

Gopass slouží primárně vašim areálům, nebo ho může používat kdokoliv?

Chceme Gopass rozšiřovat i mimo naše areály, to je naše hlavní forma rozvoje do budoucna. Nová střediska nyní kupovat nehodlám, ale chci rozvíjet stávají místa, zlepšovat Gopass a integrovat do něj další střediska a volnočasové areály. V současnosti máme spolupráci s externími lyžařskými středisky, kde lze prostřednictvím Gopassu koupit levnější skipas. Funguje to třeba na Kronplatzu.

Kromě lyžařských středisek vlastníte slovenské aquaparky Tatralandia a Bešeňová. Jak se daří tomuto byznysu?

Lyžování, koupání, golf, treking či jízda na kole, to je segment, který se bude čím dál víc rozvíjet a bude čím dál vyhledávanější. Všechno směřuje k tomu, že díky robotizaci, umělé inteligenci a automatizaci budeme mít více volného času a zkrátí se pracovní týden. Během deseti či patnácti let budeme víc relaxovat, sportovat a trávit čas s rodinou či přáteli. A já bych byl rád, aby to bylo v našich střediscích.