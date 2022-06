V Janově ožívá překladiště. Připomene časy, kdy tramvaj jezdila do hor

Poslední tramvaj sem přijela před téměř šedesáti lety. Koleje mezitím zmizely a jedinou vzpomínkou na někdejší trať z Rychnova připomíná v Janově nad Nisou je už jen malé překladiště. Jeho oprava se nyní blíží ke konci.

Překladiště vzniklo krátce po položení kolejí v roce 1900. Tramvaje na trase z Rychnova přes Pulečný a Kokonín do Jablonce a dále přes Mšeno a Rýnovice do Janova spolehlivě sloužily celých šedesát pět let včetně krušných zimních období. Často bývaly jediným dopravním prostředkem, který fungoval i v největších mrazech a přívalech sněhu.

Tramvaje sem kromě cestujících vozily i poštu a zboží. „Od rychnovského nádraží se sem dovážel materiál do skláren a opačným směrem putovaly skleněné výrobky,“ vysvětluje janovský zastupitel Adam Kulich.

Právě před sklárnou v Janově byla konečná stanice trati. „Ta se skládala z vozovny, která se nedochovala, a malého domku. Ten sloužil jako překladiště,“ přibližuje starosta Janova Daniel David.

Po zániku trati v roce 1965 ale překladiště začalo chátrat. Byla zde sběrna druhotných surovin, později domek sloužil jako sklad pro autodílnu. Nic už nepřipomínalo kdysi významnou tramvajovou trať.

Vedení obce se proto rozhodlo místo změnit. Vypovědělo smlouvu současnému nájemci a pustilo se do rozsáhlé rekonstrukce. Zmizela nepůvodní červená prkna, která nahradila prkna zelená, domek má i novou střechu a podlahu.

„Doufáme, že stavbu budeme mít hotovou do konce měsíce. Následně se pustíme do úpravy okolí,“ naznačuje starosta.

Informační tabule i původní vagonek

Opravené překladiště by měly doplnit především informační tabule, které přiblíží historii jablonecké tramvaje. Chybět nebudou ani dobové materiály.

„Jedná se o jednu z mála památek na někdejší tramvajovou trať. Rádi bychom připomněli slavnou etapu jablonecké tramvaje,“ zmiňuje Adam Kulich. „Hodně Janováků si ještě vzpomíná, jak tramvají cestovali,“ podotýká.

Jeho slova potvrzuje i starosta David. „Rádi bychom lidem připomněli, že ač je to divné, i sem jezdila tramvaj.“

Překladiště, jehož rekonstrukce včetně zvelebení okolí vyjde na 2,2 milionu korun, však budou moci zvědavci spatřit převážnou část roku jen zvenku.„Podívat se dovnitř budou mít možnost jen párkrát za rok, a to při různých speciálních příležitostech,“ vysvětluje David.

Kromě překladiště a informačních cedulí ale obec chystá ještě jednu vábničku.

„Pokud vše půjde podle plánu, mohl by tu být umístěný jeden nákladní vagonek, který tu skutečně dříve jezdil. Je tedy v dezolátním stavu, a tak přemýšlíme, jak ho zrekonstruovat,“ nastiňuje Kulich. Vagonek by pak mohl stát na kolejích v těsné blízkosti překladiště.

A kdy bude hotovo? „Pokud se podaří sehnat i vagonek, tak předpokládáme, že kompletní podobu lidé uvidí od příštího roku,“ dodává starosta.