Skiareály přišly kvůli pandemii o miliony, investice budou muset počkat

Na sjezdovce Nová Skalka na Ještědu se během uplynulé sezony lyžovalo jediný den. Do jejího rozšíření areál loni investoval miliony. Letos se mělo začít budovat nové večerní osvětlení i moderní zasněžovací technika. Kvůli obrovskému propadu tržeb se ale investice odkládají. Podobně jsou na tom i další skiareály v Libereckém kraji.

„Letos budeme pokračovat jen v nejnutnějších stavebních pracích, které nám ukládá zákon nebo vyšly z podmínek EIA,“ sdělil ředitel Sportovního areálu Ještěd Jakub Hanuš. Jen v minimálním rozsahu tak budou rozšiřovat lesní cesty a budovat tůně.

Sjezdovka Nová Skalka je přitom pro provozovatele areálu, společnost TMR, stěžejní záležitostí. Kvůli jejímu rozšíření bylo loni vykáceno přes šest hektarů lesa. Celkově chce společnost do areálů modernizace investovat kolem 120 milionů.

V podobné situaci je i Ski Bižu, provozovatel areálu na Tanvaldském Špičáku. Na dokončení zde čeká zázemí pro lyžaře na Špičáku II. „Jedná se o tři objekty. Máme už hotovou projektovou dokumentaci,“ sdělil ředitel areálu Pavel Bažant.



Podle něj se jedná o investici za dvacet milionů korun. Teď se areál ale musí přednostně vyrovnat s třiceti miliony, které už proinvestoval. „Bylo to v době, kdy se nedalo predikovat, jaká bude sezona,“ vysvětlil Bažant.

Současné splátky podle něj museli přerozdělit. „Bude nás to limitovat další dvě sezony,“ poznamenal. Že by dopadly podobně jako letošní, si nechce raději připustit. „To už by nemělo řešení,“ dodal.



Podle něj je pozitivní, že i přes současnou situaci se podařilo dohodnout se zaměstnanci i věřiteli. „Takže když bude zima normální, vidím to dobře,“ poznamenal Bažant.

Podle ředitele rokytnického skiareálu Víta Pražáka se z letošní sezonou budou provozovatelé vypořádávat další tři roky. V tuto dobu měli podle něj vyměňovat ve Studenově stávající vlek z šedesátých let za repasovaný. „Stál by kolem jedenácti milionů,“ uvedl Pražák.

Kompenzace vystačí sotva na přežití

Jedinou letošní investicí ale podle něj bude nová trafostanice, která je nutná kvůli posílení energetické soustavy. „V plánu jsme měli původně dvě,“ poznamenal ředitel.



Kompenzace od státu jsou podle jeho slov jen o přežití do další sezony. „A to s odřenými zády. Stát se chová jako Jánošík,“ pokračoval. Připomněl, že poprvé museli areály uzavřít už loni na jaře.

„Zastavili nás v době, kdy byla zima nejlepší. Za to jsme nedostali nic,“ dodal s tím, že v loňské sezoně tak kvůli pandemii přišli o šest až sedm milionů.



Podle něj byl velký problém, že během letošní zimy museli za nemalé peníze neustále sjezdovky udržovat. „Nikdy jsme nevěděli, kdy nás otevřou. Museli jsme být připraveni,“ vysvětlil.



Zaměstnance podle něj propouštět nemuseli. „To by byl další problém. Například strojníci lanovek je specifická profese a nemuseli bychom je pak znovu sehnat,“ uzavřel Pražák.

V rámci COVID sport III Lyžařská střediska mají provozovatelé vleků a lanovek za nucené uzavření nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se počítá podle míst a typu přepravních zařízení. Příspěvek bude podnikatelům náležet za období od 27. prosince do 22. ledna.