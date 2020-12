Sehnali jsme lidi, investovali miliony. A teď zavíráme, bědují skiareály

Na horách v tuto chvíli rušno není. V rámci 4. stupně PES se v Krkonoších či na Šumavě nelze ubytovat v hotelích a penzionech, zavřené jsou i restaurace a hospody. Po svazích tak jezdí zejména rezidenti, či návštěvníci, kteří přijeli na jednodenní lyžování. I ti ale musí od neděle z kopců zmizet.

Tušili jste, že vláda uzavře lyžařské areály, nebo jste zaskočení?

Dalo se to očekávat, protože počty nemocných rostou. Na druhou stranu i v tom nejpřísnějším režimu lockdownu třeba v Rakousku lyžařské areály v hlavních spolkových zemích fungují. Nějaká šance, že to tak bude i u nás, zůstávala.

Mohla podle vás udělit vláda českým lyžařským areálům výjimku?

Stále si myslím, že pohyb ve venkovním prostředí je málo rizikový a lyžařské areály by situaci zvládly. Nicméně my to čteme jako politické rozhodnutí, kdy se nechtělo přistupovat na žádné výjimky. V tomto ohledu je situace poměrně jasná.

Jaké jsou utopené náklady horských středisek?

V tomto ohledu je situace velmi problematická. Časový úsek od 27. prosince do 10. ledna pro nás představuje třicet procent sezony, kterou už nikdo nikdy nedožene. Co je podstatnější, během tří měsíců v zimě vyděláváme na celý rok. Je to v podstatě stejné, jako by se zemědělcům znemožnil provoz na čtrnáct dní ve chvíli, kdy by zrovna měli sklizeň.

Náklady jsou obrovské. Nedá se to brát jenom tak, že se v listopadu zasněžovalo a stálo to elektřinu v řádu statisíců u malých středisek a v řádů milionů u velkých středisek. Je to o tom, že se dvanáct měsíců připravujete na sezonu, kdy potřebujete mít tři měsíce tržby a jedna třetina z nich vám vypadne. Pro areály je to obrovský problém, daleko větší než pro běžný provoz služeb.

Dokázal byste to vyčíslit nějak konkrétněji? Kolik třeba stojí zasněžování jednoho svahu?

Zasněžování je jenom vrškem ledovce. Platíte za elektřinu v řádech sta tisíců nebo milionů korun u větších areálů. Avšak nejdříve musíte celou technologii zakoupit, vybudovat čerpací stanici, pořídit si koncové prvky, vykopat ve svahu díry na trubky. Jen ta prvotní investice je v desítkách milionů korun. Od dubna do prosince platíte odborníky, šéfy lanových drah, řidiče roleb a zasněžovače. I ti představují obrovské náklady, které je potřeba do přípravy na zimu započíst.

Musí se myslet na to, že naše nákladovost je mnohonásobně větší než u jakékoli jiné služby. Libor Knot ředitel Asociace horských středisek

Budou muset horská střediska vracet lidem peníze za již pořízené skipasy?

To je obchodní politika jednotlivých areálů, kterou my za asociaci nekoordinujeme. Ve všeobecných obchodních podmínkách sezonních skipasů samozřejmě figuruje klauzule, která na tyto případy myslí. Střediska k tomu přistupovala různě. V rámci vracení peněz jde spočítat, kolik dní zákazník v rámci sezony odjezdil. Když skipas skoro nevyužil, dostane většinu peněz.

Jaký druh středisek se podle vás nyní dostává na hranu podnikatelského přežití?

Myslím si, že to jsou dnes všechna střediska. Vemte si, že skutečně třetina tržeb je v nenávratnu, areály si potřebují vydělat na zbytek roku a jejich náklady nemají, s ohledem na jiné služby, srovnání. Žádný z areálů nemůže z této zimy vyjít bez úhony. Bude to mít negativní dopady nejenom na investice do příštích let, ale i na udržení zaměstnanců a v konečném důsledku i na udržení jejich podnikání.

S jakými kompenzacemi mohou lyžařské areály počítat?

O uzavření středisek se rozhodlo ve středu a my jsme dopředu nevyjednávali o podmínkách kompenzačních programů. Dovedeme si to ale představit z toho, co dnes zaznělo od ministra Havlíčka. Bude se muset upravit COVID nájemné, protože do něj nejsou zahrnuty venkovní plochy. Je to myšleno hlavně na provozovny typu kadeřnictví ve městě. Na základě programu COVID gastro by se v příštím týdnu mělo jednat o pokrytí všech ostatních služeb, nejen gastronomických provozoven. Pravděpodobně se tam bude myslet i na lyžařské areály.

Počítáte v tomto ohledu s nějakými zádrhely?

Za prvé se musí zhodnotit to, že za tři měsíce vyděláváme na dvanáct měsíců. To znamená, že bychom potřebovali čtyřnásobek bonusu za každý den. Musí se myslet na to, že naše nákladovost je mnohonásobně větší než u jakékoli jiné služby. Za třetí, pokud jsem to pochopil správně, výše COVID nájemného se bude odvíjet od velikosti města. Avšak všechny vesničky, ve kterých působíme, mají do tisíce obyvatel. Čili to jsou všechno věci, u nichž budeme žádat zohlednění specifik horských středisek. Do jaké míry budou naše požadavky vyslyšeny, je samozřejmě otázka.