Odsun nás ekonomicky a lidsky poškodil, říká spisovatel Wiener ze Sudet

A byla z toho knížka. Uběhlo dalších patnáct let a třiasedmdesátiletý Egon Wiener posílá na pulty knihkupectví už patnáctou knížku s názvem Paní s kloboukem, nesu Vám psaní.

V ní opět připomíná dobu, kdy nebyla televize, kluci chodili do školy v pumpkách, mléko se v obchodě nalévalo do bandasek, domy se nezamykaly a na silnicích se kvůli malému provozu dalo čutat merunou. „Byl to krásný čas, tvrdý, nemazlil se s námi a to nám dalo sílu tolik toho postavit. To, na čem stojí současnost,“ zdůrazňuje Egon Wiener.