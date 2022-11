Metro ponese libereckou stopu, architekti spojí stanici s galerií

Jejich koncept zvítězil v architektonické soutěži. Své návrhy předložilo Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) celkem šest týmů, které měly zpracovat nejen podobu samotného depa, ale i okolního prostředí.

Liberecký ateliér odbornou porotu zaujal netradičním konceptem, který spojil dopravní stavbu s výtvarným uměním. O vítězi nerozhodla jen cena zakázky, ale celková kvalita architektonického řešení.

„Chtěli jsme přijít s něčím novým a překročit očekávání. V soutěžních podmínkách nás zaujalo, že nešlo jen o prostou výzdobu prostoru metra, ale byl to architektonicky-výtvarný úkol. Něco takového není vůbec obvyklé,“ divil se Petr Stolín, který je spolu s Alenou Mičekovou držitelem několika ocenění, navrhli například zenové domy v libereckých Ruprechticích.

Autoři vybraného řešení plánují stanici oživit natolik, aby se umění stalo součástí provozu pražského metra.

„Chceme, aby na konečnou lidé jezdili za uměním, ale aby umění také bezděky působilo i na cestující, kteří prostor využívají jen k přepravě,“ doplnil Jan Stolín.

Úsporná i elegantní stanice

Architektura, design a funkcionalita by se měly podle Anny Švarc, architektky pražského dopravního podniku, doplňovat a zároveň být v rovnováze, ať už se jedná o stanice metra či o dopravní prostředky.

„S vítězem pracujeme na adaptaci návrhu do reality běžného provozu metra. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ řekl dříve Ondřej Krulikovský, vedoucí úseku Stavby a tratě metra DPP.

Než se však nová stanice, respektive galerie naplní cestujícími, uplyne ještě řada let. Spolu s projektantem musí architekti připravit architektonickou studii.

Když získá do konce roku 2024 dopravní podnik stavební povolení, mohli by se stavbaři pustit do díla o dva roky později.

Architekti, kteří povýší budoucí stanici Depo Zličín na galerii, jsou zároveň pedagogy na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

„Pro výuku architektonického navrhování na uměleckých školách je klíčové, aby jejími vedoucími byli zkušení praktici s výjimečnou vlastní tvorbou v oboru. Jsem rád, že se u nás na fakultě mohou studenti setkávat s nejlepšími českými tvůrci, kteří jim pomáhají najít vlastní cestu k dobré architektuře. Architektuře, která je nejen krásná, ale i skvěle slouží,“ okomentoval jejich úspěch děkan fakulty Osamu Okamura.