Osmdesát bytů z unikátních kontejnerů. V centru Liberce vyroste dřevěný věžák

Navrhli ho architekti z libereckého studia Mjölk a při zpracovávání návrhu se mimo jiné řídili požadavky na dostupnost materiálu, udržitelnost, vliv na životní prostředí a rychlost stavby.

„V celém projektu by mělo být zhruba osmdesát bytů a komerční a administrativní prostory. V rámci práce na architektonické studii jsme již začali návrh konzultovat s radou architektů Liberce a zástupci vedení města a jednotlivých odborů územního plánování, dopravy a podobně. Myslím, že návrh přijali dobře,“ přiblížil postup architekt studia Mjölk Tobiáš Hrabec.

Dřevěný dům by měl nahradit dvě málo využívané budovy na Fügnerově ulici, přímo u zastávky tramvaje. „Na pozemcích v současnosti stojí dva objekty, které si na počátku dvacátého století nechal postavit spolek YMCA. Větší objekt orientovaný do ulice Fügnerova je posledních dvacet let prázdný s výjimkou parteru, kde funguje drogerie Rossmann. Menší, dvoupodlažní objekt orientovaný do ulice Revoluční ještě před několika lety obývalo papírnictví, dnes už v něm zůstává pouze opravna obuvi a menší solárium,“ dodává Hrabec.

Z betonu bude jen přízemí

Přímo z betonu bude pouze přízemí samotného domu. Tam si architekti umějí představit například kavárnu, restauraci nebo obchod. Zbytek domu by pak měl být ze dřeva, konkrétně z trojrozměrných modulů. Ty jsou poskládané z CLT panelů a v Česku takové kontejnery umí vyrobit jediná firma.

Jejich obrovskou výhodou je, že jsou už uvnitř hotové, proto se z továrny pouze převezou na místo, kde se bude stavět. Díky prefabrikovaným kontejnerům stavba nezatíží centrum na dlouhou dobu, jeřáb na sebe může kontejnery naskládat během pár měsíců.

Ulice Fügnerova je totiž jednou z nejvytíženějších ulic v celém Liberci, zároveň se v její bezprostřední blízkosti nachází hlavní terminál MHD. Ve fasádě plánovaného domu se střídají zapuštěné lodžie, oba domy pak mezi sebou vytváří menší dvůr s napojením na komerční prostory v přízemí.

Byty jsou směrem do dvora rozšířené o ustupující balkony s květníky, kde architekti počítají s kaskádovým využitím dešťové vody ze střechy pro závlahu rostlin a dřevin v rámci dvora.

Liberecká radnice novou výstavbu vítá. Podle Jiřího Janďourka, architekta a současně i náměstka primátora, bude pro město přínosem. I díky tomu, že dotvoří městský blok a nabídne nové byty v dolním centru Liberce.

„Přispěje i k celkové kultivaci prostředí a samotného vnitrobloku, včetně jeho otevření,“ podotýká náměstek. Podle něj bude dřevěný dům pro Česko velkým pokrokem, a to i přes to, že v zahraničí se nejedná o novinku. „Dřevo je materiálem 21. století,“ dodává.