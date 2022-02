Malé divadlo má nový bar i foyer, přechodu se zatím nedočká

„Nechtěli jsme, aby byl výsledek jen estetický a krásný, ale hlavně aby byl příjemnější pro návštěvníky,“ uvedla ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko.

Největší změnu zaznamenají návštěvníci před samotným vstupem do divadla. Už nebudou muset vcházet postranním vchodem, který bude sloužit imobilním divákům, ale opravou prošel i ten blíže ke křižovatce. Podle Jana Macha z Mjölk jej kdysi navrhli architekti ze SIALu.

Velkou proměnou prošlo i foyer. Místo šaten na neútulné chodbě jsou moderní prostory, kterým vévodí dlouhý bar a pohodlné posezení. Nechybí ani galerie pro případné výstavy.

„Bar byl dříve uživatelsky nevyhovující. V nejužším místě se hromadilo nejvíce lidí,“ připomněla ředitelka dlouhé fronty, které se obvykle táhly až po vstup do sálu. Současný bar obsluhují tři lidé, fronty jsou tak logicky kratší a návštěvník stihne svou dvojku vína vypít, než se ozve varovné zazvonění.

Jak připomněla mluvčí divadla Michaela Pompová, kavárna by měla mít otevřeno i mimo divadelní program a provozovat ji bude liberecký podnik Jedno kafe.

Na konečnou úpravu čeká prostor před divadlem, kde bude posezení. „Bude tam mobiliář, především hezké netradiční lavičky navržené architekty z Mjölk. V plánu je i oprava schodů. Chceme, aby to tam ožilo. aby tam lidé mohli sedět i venku, když bude hezky,“ nastínila Levko.

Přechod zatím nebude

S tím, že kavárna přitáhne více návštěvníků, ale souvisí letitý problém s chybějícím přechodem pro chodce. Lidé sice mohou využít podchod, ne každému se ale do něj chce.

„Prověřovala jsem tuto možnost hned, jak jsem do divadla nastoupila před sedmi lety. Dozvěděla jsem se, že namalovat tam jednoduše přechod ale nejde. Ale můžu zkusit znovu,“ dodala ředitelka.

Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové patří silnice Ředitelství silnic a dálnic a vytvoření přechodu brání hned několik technických problémů.

„Jednak je zde světelná signalizace, což znamená, že by případný přechod zasahoval do řadicích pruhů, a to nelze. Dalším hlediskem je fakt, že od křižovatky je vyznačen parkovací pruh, což znamená, že by se řada aut musela vymístit,“ upozornila Kodymová.

Parkovací místa jsou určena právě pro návštěvníky divadla, a je proto žádoucí, aby zůstala v plném počtu. Kromě toho je silnice široká a neobešla by se tak bez přechodového ostrůvku.