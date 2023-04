Autobus k liberecké nemocnici zajede nejdřív v lednu, lidem ušetří kopec

Krajská nemocnice Liberec o zavedení spoje do centra města usiluje hlavně kvůli omezením, která jsou spojená s blížícím se začátkem stavby Centra urgentní péče v jejím areálu. Projekt za více než tři miliardy korun začal minulý týden a potrvá přes tři roky.

Podle náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie Jiřího Šolce se s připravovanou výstavbou otevřela možnost pro to, aby se zastávka u nemocnice skutečně zřídila. Nebude to ale dříve než na začátku příštího roku.

„Jsou to byrokratické postupy. Pokud by se ukázalo, že zřídit zastávku je možné, tak to pořád znamená stavební řízení, stavební povolení a tak dále,“ okomentoval Šolc důvody, proč by se linka nemohla zřídit dřív.

Autobus pojede třikrát do hodiny

Nyní je celý plán ve fázi, kdy se vyčíslují případné náklady, a zároveň se prověřuje trasa, po které by autobus měl jezdit. Mělo by jít o takzvaný shuttlebus, který by přibližně třikrát do hodiny jezdil z terminálu MHD ve Fügnerově ulici přes Šaldovo náměstí a poté ulicemi okolo nemocnice, která se nachází v prudkém kopci.

„Musíme nechat prověřit, jestli je autobus vůbec schopný se do těchto prostor vejít, případně jestli bychom museli upravit křižovatku,“ dodal náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek o možné komplikaci v místech, kde by autobus ze Šaldova náměstí zajížděl do Husovy ulice.

Pokud by se ukázalo, že se autobus do daného místa nevejde, nabízí se například možnost otočit směr celé linky. Zároveň bude podle Šolce potřeba získat výjimku na zastávku, která by byla v Klášterní ulici.

„Sklon silnice je tak vysoký, že to bude vyžadovat výjimku ze stavebních předpisů,“ dodal náměstek Šolc.

Přímo u nemocnice není žádná autobusová či tramvajová zastávka. Nejbližší od ní jsou sice vzdálené jen zhruba 150 metrů, znamená to ale jít od zastávek po celou dobu do prudkého kopce.