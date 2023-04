Stavba centra medicíny omezí dopravu, nemocnice jedná o autobusové lince

Dělníci začnou od 11. dubna oplocovat staveniště u Krajské nemocnice v Liberci, v jehož nitru bude stát nejmodernější zdravotnické zařízení v kraji. S nadějemi očekávané Centrum urgentní medicíny (CUM) za bezmála 3,2 miliardy korun bez DPH se má pacientům otevřít za 38 měsíců.

„Jelikož je stavba tak velká, bude striktně oplocená a nepřístupná nejenom nám, natož veřejnosti,“ uvedl Jan Rais, technický ředitel Krajské nemocnice Liberec (KNL).

To se podle něj nejhůře podepíše na přístupu do budovy D poblíž Jablonecké ulice, která je odříznutá od zbytku areálu. Do „déčka“, které nemá vlastní parkoviště, pacienti míří na oční či stomatologickou pohotovost, sídlí zde i oddělení následné péče.

„Jediné, co umíme pro veřejnost udělat, je zajištění odstavné plochy, kde budou moci lidé zastavit, někoho vyložit a odjet pryč. To se týká i sanitek,“ upozornil Rais na jedno z největších počátečních omezení.

Změn dozná i doprava uvnitř areálu, základní okruh bude nově jednosměrný. Veřejnost se sem dostane pouze přes vchod nad budovou G, na který je doposud zvyklá.

Parkování v areálu zdraží

Parkování v nemocničním areálu se zdraží, aby sem vjížděli jen lidé, kteří to nezbytně potřebují. „Zachováme půlhodinový vjezd zdarma na vysazení pacienta. Když tu někdo bude chtít zaparkovat, tak bude stát každá další půlhodina v řádu stokorun, aby bylo odrazující tu zůstávat,“ shrnul Rais.

Parkování bude i nadále možné v Husově ulici. KNL jedná s dopravním podnikem o zřízení speciální linky z Fügnerovy ulice k nemocnici. Mohla by výrazně pomoci jak pacientům, tak zaměstnancům.

„Byl by to malokapacitní shuttle bus, který by jezdil zhruba každých dvacet minut,“ nastínil Petr Moos z KNL, náměstek pro koordinaci výstavby nového pavilonu. Ten má být dokončený v létě 2026.

Stavba bude mít čtyři základní etapy a přinese spoustu omezení nejen pro obyvatele Liberce, ale i kraje. „Situace se bude měnit za provozu, ani teď neumíme do detailu říct, co kde a kdy bude zavřené,“ konstatoval Rais.

Dodavatel si bude práce na stavbě přizpůsobovat tak, aby je co nejvíce zefektivnil. Centrum urgentní medicíny postaví sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group.

„Začneme bouráním a zemními pracemi. Letos se určitě zbourá budova staré interny z roku 1848, která je v současné době na místě, které zaujme CUM,“ informoval generální ředitel KNL Richard Lukáš.

Stavbu platí i okolní města

Zanedlouho začnou z nemocničního areálu vyjíždět nákladní auta naložená sutí a vytěženou zeminou, projektant k tomuto účelu předurčil Jabloneckou ulici. Zhotovitel usiluje o povolení, aby mohl využívat i Husovu ulici.

S financováním stavby nemocnici pomáhají čtyři akcionáři – v prvé řadě Liberecký kraj, připojila se i města Liberec, Turnov a Frýdlant.

„Dostáváme se do historického okamžiku, kdy budeme zahajovat veřejnoprávní stavbu, na kterou se skládaly všechny čtyři samosprávy. Liberecký kraj si dosud tolik peněz nepůjčil a takhle velká stavba se od dob založení krajů v Libereckém kraji ještě nestavěla. Je zajímavé i to, že akcionáři poskytují peníze, i když se u nich ve městech nestaví. Jsou si vědomi důležitosti stavby pro srdce KNL, kterou je liberecká nemocnice,“ řekl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Budova CUM bude kromě velkého a dobře uspořádaného nízkoprahového urgentního příjmu disponovat operačními sály, ortopedickou, chirurgickou a kardiologickou jednotkou intenzivní péče i oddělením ARO.

Dvě patra standardních pokojů nabídnou 120 lůžek. Hybridní sál umožní operace i rentgenové vyšetření pacienta, aniž by musel prostor sálu opouštět. Jedno patro zabere poschodí laboratoří, které jsou momentálně v pěti různých budovách. Projekt počítá i s novým energocentrem a parkovacím domem.

„Kromě CUM plánuje město Liberec i vlastní stavby komunikací, především ulice Jablonecké a navazujících. Všechno se nám v nějaký okamžik dříve nebo později potká. Snažíme se všechny stavby synchronizovat tak, aby se veřejnost a klienti alespoň trochu normálně do nemocnice dostali,“ poznamenal Hocke s tím, že dopravu v Liberci poznamená i výměna parovodů za horkovody, kterou chystá teplárna.

Zachovat výkon nemocnice a koordinovat provoz nebude třeba jen na zemi, ale také ve vzduchu. Práci tří jeřábů, které se budou na CUM podílet, bylo nutné sladit s režimem nemocničního heliportu v rámci bezpečnosti leteckého provozu tak, aby si jeřáby s helikoptérami po dobu výstavby nepřekážely.