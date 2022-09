Zelený Raoul po 28 letech končí. O další není zájem, napsala redakce autorům

Kreslený satirický seriál, který vycházel od roku 1994 pravidelně v časopisu Reflex, končí. Oznámil to na svém facebooku jeden z jeho zakladatelů Milan Tesař. „Jsem pyšný na to, že se nám podařilo vybudovat značku, kterou znal každý. Protože to se nepodaří každý den,“ dodal Tesař.