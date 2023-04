Zelený Raoul v Tančícím domě. Výstava uvádí díla Štěpána Mareše

Třicet let tvorby kreslíře Štěpána Mareše připomíná Galerie Tančící dům výstavou jeho tvorby. Dominantou je postava Zeleného Raoula, kterému autor vdechoval život v satirickém kresleném seriálu nepřetržitých 28 let až do loňska. Marešova dosud nejrozsáhlejší expozice mapuje jeho třicetileté působení na uměleckém poli. Koná se u příležitosti Marešových loňských padesátých narozenin.