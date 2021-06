Werwolfové a ponuré pohraničí. Bareš načetl Körnerův Zánik samoty Berhof

Převést do audiopodoby většinu novel spisovatele Vladimíra Körnera. Velký cíl si sám zadal herec Igor Bareš. „Je to téma, za kterým si stojím, mám z něj radost a chci se o něj podělit s širší veřejností. Už dříve jsem natočil Adelheid. A nyní se mi k tomutu projektu podařilo přesvědčit vydavatelství Tebenas,“ popisuje herec.