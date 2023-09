Diktatura by v Německu nastala i bez Hitlera, říká autor Babylon Berlín

Děj vaší detektivní ságy se odehrává na přelomu 20. a 30. let minulého století v Berlíně. Proč jste si vybral právě toto město a tuto dobu?

Jde o vrcholné období Výmarské republiky, kdy vládne napětí jak na kulturní, tak politické scéně. A kdy demokratické naděje spěly k tragickému konci, což zasáhlo nejen Německo, ale vlastně celou Evropu, protože moci se chopil nacistický režim. Nejen já jsem si položil otázku, jak se to mohlo stát. Jak se civilizovaný svět mohl změnit v takovou obří diktaturu? Historie na tyto otázky hledá analytické odpovědi. Já jsem se vydal cestou fikce. Snažil jsem se ty odpovědi najít díky svým postavám, do nichž jsem se jako autor vciťoval. Ptal jsem se jich třeba, jak se mohla společnost, tedy lidé, tak rychle změnit.