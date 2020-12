TIPY NA DÁRKY: Vánoce se silnými příběhy. Věry Čáslavské i Eleny Ferrante

Pod stejným názvem – Republika – letos vyšly knihy Jiřího Padevěta i Davida Zábranského.

A zatímco známý badatel a nakladatel mapuje v 73 povídkách československou historii od roku 1918 do roku 1990, mnohdy provokativní David Zábranský řeší spíše přítomnost. Nechal se inspirovat situací na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka i obecným stavem postkomunistických států, které se stále učí demokracii a odolávají myšlenkovým trendům Západu.

Těmi se zabývá ve své druhé autobiografii i Madeleine Albrightová. V knize Peklo a jiné destinace popisuje svůj „život po politické smrti“, jak sama říká, a rekapituluje události od roku 2001, kdy skončila ve funkci ministryně zahraničí.



Další tipy na knižní dárky Agatha Christie - Poslední seance

A. C. Doyle - Tajemství a záhady

Viktorie Hanišová - Dlouhá trať

Michaela Hošková - Matěj maluje mapy

Jozef Karika - Na smrt

Pavel Kohout - Přítoky románů

Radim Kopáč, Jakub Šofar - PRAHA jinak

Jo Nesbo - Království

Kate Quinn - Lovkyně

Renia Spiegel - Reniin deník

Raffaele Simone - Vášně duše

Soubor autorů - Motýlí kniha

Na skutečných životních příbězích se zakládá též román Nobelovka Cyrila Gelyho, který vypráví o štěpení atomu i jednoho vztahu – Otty Hahna a Lisy Meitnerové. Pracovali spolu, v roce 1946 si však Nobelovu cenu odnesl jen jeden z nich.



Do historie se noří i román Velikost člověka. Kdo by totiž čekal, že po Danu Brownovi už spisovatelé nechají Leonarda da Vinciho v klidu spát, mýlil by se. Marco Malvaldi se po studiích chemie vrhl na psaní historických detektivek a do jedné obsadil i známého umělce. Sleduje ho, jak vyšetřuje zločin v Miláně roku 1493.

Z Itálie k českým čtenářům míří i další román z pera Eleny Ferrante - Prolhaný život dospělých. Nepřekvapí, že znovu nabízí citlivý a hluboký pohled do duše dospívající dívky zmítané pochybami, touhou po dokonalosti i potřebou uznání.

Dospívajícím, avšak i dospělým radost udělá dlouho očekávaný román Imaginární přítel Stephena Chboskyho. Autora knihy Ten, kdo stojí v koutě, podle které vznikl v roce 2012 známý film Charlieho malá tajemství. Tentokrát Chbosky nesepsal bolavý vhled do jednoho dospívání, ale hororový příběh, ve kterém sehrávají i Vánoce podstatnou roli.

Pro milovníky vizuálně silných literárních zážitků je tu novinka od prověřené tvůrčí dvojice Jan Novák a Jaromír 99, kteří po Emilu Zátopkovi nebo bratrech Mašínech převedli do komiksu i pohnutý osud gymnastky Věry Čáslavské.



Z komiksů radost udělá i nové zpracování R.U.R. od Kateřiny Čupové nebo citlivý a hravý pohled na město od trojice Osamu Okamura, David Böhm a Jiří Franta. Jmenuje se Město pro každého s podtitulem Manuál urbanisty začátečníka.

A pokud by někomu tento výběr snad nestačil, jako inspirace poslouží i literární rubrika webu iDNES.cz. Tak bohatého knižního Ježíška!