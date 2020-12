TIPY NA DÁRKY: Napětí nabízí Michaela Klevisová i Vražda v hotelu Sacher

Nečtěte to! Tento příběh je lež, zlobí se majitelka zámku Velké Losiny hraběnka Galle, jedna z postav románu Petra Sýkory Sklíněné korálky, odehrávajícího se za procesů proti čarodějnicím.

Náhrdelník ze sklíněných korálků dostala od lékaře hraběnčina dospívající vnučka spolu s vysvětlením, jaký je rozdíl mezi korálky skleněnými a sklíněnými. A když prožívá svou první lásku k mládenci, který ji učí jezdit na koni, s náhrdelníkem si povídá. Na hraběnčino varování zapomeňme a ponořme se do poutavého líčení osudů z časů plných plamenů a strachu.



Do historie, ač nedávné, se vrací i americká autorka Kate Quinn svou Lovkyní. Žena, která má na svědomí řadu životů včetně dětských v okupovaném Polsku a jíž se říkalo lovkyně, je teď sama „lovným zvířetem“. Pátrá po ní britský válečný korespondent, jemuž zabila bratra, a bývalá sovětská vojenská pilotka. Strhující děj a výtečně popsané charaktery na šesti stovkách stran.

Záhada dortu

Napětí nechybí ani knize Lenka, byť jde o záležitost v podstatě komorní. Anna Fodorová, psychoterapeutka žijící v Londýně a dcera poslední pražské německy píšící spisovatelky Lenky Reinerové, předkládá skvělý text nejen o složitém vztahu matky a dcery. A třebaže je hlavním motivem matčino umírání, próza naprosto nepůsobí depresivně. Vlastně by mohla podávat návod, jak se důstojně vyrovnat s odcházením nejbližších.

V osobních tipech na dárky nelze vynechat detektivky. Jedna z nejúspěšnějších českých autorek žánru Michaela Klevisová opět uvádí na scénu detektiva Bergmana s kolegyní. V románu Drak spí vyšetřují zmizení mladé ženy a vraždu jiné v jihočeské vsi. Do ní přijíždí i Eliška pátrající, co se tu kdysi stalo, že sem přestala jezdit její matka. Možná je lepší některé věci nezkoumat, ale Elišce to zkrátka nedá.

Také Rakušanka Beate Maxianová má ve své vlasti dobré renomé – a soudě dle Vraždy v hotelu Sacher zasloužené. Během plesu ve slavné budově je zavražděna cukrářka. Novinářce se nezdá oficiální vysvětlení, takže se na to podívá sama. A zjišťuje, že v dortech oběti se skrývají záhady, jež vedly k její smrti.