Stařec a koně. Dick Francis se nejednou klaněl královně, letos by slavil stovku

Se současnou britskou královnou Alžbětou II. se poprvé setkal v roce 1932. Jemu bylo dvanáct let, jí šest. On byl hrdým vítězem závodu poníků, ona mu stydlivě předávala hlavní cenu. „Ten bičík mám stále schovaný,“ culil se i po letech Dick Francis. Nebylo to zdaleka naposledy, co se urozené dívce uklonil.