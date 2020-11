Historii jsem znala jen z pohledu USA, uvádí autorka knihy o Churchillové

Psala tak už například o herečce a vynálezkyni známé z filmy Extase Hedi Lamarrové, manželce Alberta Einstena Milevě Maricové a nejnověji také manžele Winstona Churchilla Clementine Churchillové.

Je pro vás jako spisovatelku důležitá pravda?

Tam, kde je to možné, se snažím držet skutečnosti, jak to jen jde. Přece jen však píšu historickou fikci, nikoliv biografie, a tak vnímám historické prameny a z nich rešeršované informace jako jakousi kostru. Fakta dávají příběhu strukturu, bez nich by to nedávalo smysl, fikce přichází na řadu při obsahu. Mnohdy totiž vím jen, že se něco odehrálo, nikoliv jak se to odehrálo.