Zemřel autor knih pro děti, Eric Carl se proslavil nenasytnou housenkou

Carle se narodil v roce 1929 ve městě Syracuse ve státě New York jako syn německých emigrantů, kteří se šest let po jeho narození vrátili do rodné země. Carle se v 50. letech vydal zpět do Spojených států, kde ho právě dětství strávené pod nacistickým režimem inspirovalo k psaní knih pro nejmenší.



„To neznámé s sebou často přináší strach. V mých knihách se snažím tento strach zmírnit a nahradit ho pozitivním poselstvím. Věřím, že děti jsou od přírody tvůrčí a dychtí po učení. Chci jim ukázat, že učení je fascinující a zároveň zábavné,“ uvedl spisovatel.

Carle publikoval přes 100 knih, které byly přeloženy do více než 60 jazyků, píše agentura DPA. Jeho nejznámějšího díla, interaktivní jednoduché knihy o hladové housence, která se projí skrze stránky plné dobrot a nakonec se vyklube v motýla, se po celém světě prodalo přes 40 milionů výtisků.

Kniha byla ve Spojených státech publikovaná v roce 1969. V češtině vyšla v roce 2018, společně s dalšími knížkami Kam to koukáš medvěde? a Od hlavy až po paty.

Carleovy dětské knížky jsou doplněny o ilustrace, které z velké většiny vytvořil sám spisovatel a jež je nevídanou barevnou paletou a nezvyklým stylem odlišují od jiných zástupců žánru. AP uvádí, že se spisovatel při jejich tvorbě inspiroval u německých expresionistů.