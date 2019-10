RECENZE: S podzimním časem k nám přichází utrpení, teror IRA i smrt

Zavátá sněhem

Pro turisty je Jindřichův Hradec půvabné město, ale knihkupec Matěj Mlynář, hrdina románu Martina Stručovského z nakladatelství Motto, zná i jeho divočejší podobu s narkomany a jinými pochybnými existencemi. Své přítelkyni sice slíbil, že se už nebude plést do vyšetřování zločinů, ale když se najde ve sněhu zahrabaná mrtvá dívka, jež mu pomáhala v prodejně, musí slib porušit.

Zavátá sněhem autor: Martin Stručovský nakladatel: Motto Hodnocení­: 80 %

Stejně jako autorova prvotina Bez duše je i Zavátá sněhem drsný, precizně vystavěný příběh s překvapivými dějovými zvraty, zabydlený věrohodnými postavami a okořeněný tragickými podtóny i vřelými city. Jen škoda, že i Mlynář má sklon k alkoholismu, což je v poslední době v kriminálkách módní.

Ráno už tu nebudu

Když nakladatelství Vyšehrad sáhlo po oceňovaném thrilleru Ira Adriana McKintyho, mělo šťastnou ruku. Návrat do Severního Irska první půle 80. let, kdy se spolu rvali protestanti a katolíci, lidé umírali pod troskami při pumových atentátech a nenávidění britští vojáci byli vcelku bezmocní, je strhující studií násilí a zloby.

Ráno už tu nebudu autor: Adrian McKinty nakladatel: Vyšehrad překlad: Ladislav Šenkyřík Hodnocení­: 80 %

Detektiva Seana Duffyho se nedávno policie zbavila, neboť naštval mimo jiné jejího prezidenta, ale teď se jí hodí. Mohl by totiž najít svého bývalého spolužáka Dermotta McCanna, nejznámějšího teroristu z Irské republikánské armády, který uprchl z vězení a jistě něco chystá. Druhou dějovou linií je „záhada zamčeného pokoje“ – podivná smrt dívky, jíž se Duffy zabývá na vlastní pěst, protože tuší, že řešení by mu mohlo pátrání po Dermottovi usnadnit.

Třináctá oběť

S nakladatelstvím Moba se vracíme do současnosti. Uprostřed čínské čtvrti v Londýně stojí opuštěný náklaďák a v něm dvanáct mrtvých, na kost zmrzlých žen. V kabině se však najde třináct pasů z nejrůznějších zemí – kde je zbylá žena? Tuhle tajenku musí v románu Tonyho Parsonse vyluštit detektiv Max Wolfe.

Třináctá oběť autor: Tony Parsons nakladatel: Moba překlad: Michaela Teličková Hodnocení­: 70 %

Parsonsovo téma je navýsost aktuální: ilegální imigrace a pašování lidí, kteří utíkají za dobrým životem, a místo toho je v lepším případě čeká dřina nebo prostituce, v horším smrt. Líčení praktik starých i soudobých anglických gangsterů, děsivých podmínek ve francouzských zadržovacích táborech i zoufalství řidičů, kterým se uprchlíci za každou cenu snaží dostat do kamionů, je hluboce depresivní. Svět, jaký my – zatím – naštěstí neznáme. O to víc při čtení Třinácté oběti mrazí.