Cestu do Narnie, Bradavic i Země Nezemě podniká Atlas literárních míst

Takové putování totiž nabízí nové dílo španělské autorky Cris F. Oliverové s něžnými a prosvětlenými ilustracemi Julia Fuentese. Knihu vydává nakladatelství XYZ, které spadá pod vydavatelský dům Albatros Media.

O obyvatelích i historii „Tuto ledovou zemi stvořil v roce 0 velký lev Aslan, lesů pán a syn velkého Císaře za mořem. Zvířata obdařená řečí tu po celá staletí žila svorně s mytologickými bytostmi, dokud se v roce 900 Bílá čarodějnice Jadis neprohlásila navzdory veškerému právu za jedinou královnu Narnie,“ popisuje debutantka Oliverová Letopisy Narnie, slavný příběh z pera Clivea Staplese Lewise z roku 1950.

Nevynechává ani o půl století starší Zemi Oz, kterou stvořil Lyman Frank Baum. Vedle historie nebo prostředí charakterizuje i obyvatele známých literárních lokalit: „Obyvatelé země Oz jsou také navýsost mírumilovní – hlavní město má sice vlastní vojsko, ale to sestává pouze ze stařičkého strážce městských bran a jediného vojáka.“

Nejde jen o pohádky Aby však nenastala mýlka, nejsou to pouze pohádkové světy či Zvoněnčin pokoj z Petra Pana, které chce autorka čtenářům připomenout. Své místo v knize má i Londýn George Orwella z románu 1984 nebo Cesta do středu Země od Julesa Verna.

A jelikož autorka chtěla opravdu dostát žánru průvodce, může se čtenář dozvědět nejen jak se do středu Země dostane a jaké pamětihodnosti nemá opomenout, ale kniha mu také předepisuje, co si má s sebou vzít na cestu, aby si výlet co nejvíce vychutnal. Nesmí chybět třeba noční dalekohled, dva Ruhmkorffovy přístroje nebo masový výtažek, suchary na šest měsíců a jalovcová pálenka. Pak už stačí jen vyrazit na cestu – ve společnosti českého překladu Ondřeje Zajace.