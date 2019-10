Michael Kocáb poráží konspirační teorie, Jan Svěrák si plní svůj sen

V případě Kocába jde o jeho vzpomínky z let 1989 až 1991, kdy společně s Michalem Horáčkem založil iniciativu MOST, kdy vyjednával s generalitou sovětské armády i té československé, se zástupci KGB, aby nakonec jako člen Sněmovny lidu vyváděl z Československa posledního sovětského vojáka.

„Ta kniha není plná názorů, ale informací. Poráží konspirativní teorie o tom, jak byla revoluce hrou velmocí. Bylo to přesně naopak a my máme být na co hrdí,“ vysvětluje. Ve Vabanku Kocáb mimo jiné objasňuje „akci mrtvý student“, informace má údajně potvrzené až z Moskvy, ale sám přiznává, že je to asi na 98 procent a čistou pravdu jednou mohou odhalit pouze otevřené archivy.

Nakladatelství Universum knihu nabídla Kocábova dcera Natálie, spisovatelka a hudebnice, které na podzim taktéž vychází nová kniha – soubor fejetonů Nepatrně smutná žena. Zachycuje v ní život poté, co se rozpadne manželství. „V kontinuálně psané knize bych tak upřímná asi nikdy nebyla,“ říká.

Impuls k sepsání románu Jana Svěráka taktéž vychází z reálné zkušenosti, z prozatím nesplněného přání natočit film v Hollywoodu. Když se ani jeden ze čtyř zamýšlených námětů neuchytil, rozhodl se Svěrák jeden přetavit alespoň v knihu.

Román Bohemia se vrací do doby po přelomu tisíciletí a vypráví příběh mladého českého režiséra, který se ve festivalové porotě setkává s britskou producentkou. A jelikož si porozumějí, nabídne mu možnost natočit vysněný hollywoodský film. Žádná cesta však není bez překážek.

Kromě titulů od Kocába, Kocábové a Svěráka spoléhají Euromedia tuto sezonu na thrillery a napínavé příběhy. Vyjde novinka od autorky bestselleru Sedmilhářky Liane Moriartové, švédského debutujícího zázraku Stiny Jacksonové nebo již etablované Jodi Picoultové.