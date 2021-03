Celé dětství jsem se Haškovi vyhýbala, přiznává spisovatelova pravnučka

Už rok trvají nejrůznější omezení a opatření kvůli pandemii. Jak by tuhle dobu komentoval váš pradědeček?

Nedokážu to říct přesně jeho slovy, ale určitě by to bylo v duchu Švejka, tedy v nadsázce. Týká se to hlavně situace u nás, která je složitější než jinde ve světě. Vystihl by to nepochybně velice trefně, byly by z toho hezké články a vlastně za celý rok už nejspíš i román. Rozhodně by měl z čeho čerpat.