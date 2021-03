Ve vyhlášené Haškově hospodě v Lipnici teď pijí pivo jenom Haškovi

„A tak tady popíjíme pivo sami, když už máme tu hospodu. Nikdo nám ho neupíjí. Vaříme si taky jen sami pro sebe. Mít hospodu je dnes fakt výhra,“ hořce žertuje Martin Hašek, pravnuk slavného spisovatele Jaroslava Haška.

Nebýt pandemie, otáčel by se teď kolem sporáků v kuchyni proslulé hospody.

Když mají v České koruně otevřené okénko, zákazníci k němu chodí. „Jenže tržby jsou tak na pěti procentech normálního stavu. Státní podpora chodí pozdě, ale zaplaťpánbůh aspoň za to. Teprve teď jsme dostali na mzdy za říjen. Člověk si musí u banky půjčovat a pak jí to zase vracet,“ popisuje složité kličkování Martin Hašek.

I přes nulový zisk je nutné platit zálohy na energie. Hašek přemítá, jak dlouho ještě může současné uzavření trvat. Doufá v letní otevření a silnější prázdninovou sezonu. Zároveň si uvědomuje, že to vůbec není jisté.

Reálné obavy o tuto sezonu

Loňský rok byl i v Lipnici složitý. Připomínal jízdu na horské dráze. Když mohla hospoda po jarním zavření zprovoznit konečně aspoň terasu, zatáhla se obloha, začalo pršel a několik dní bylo velmi chladno. „Pak jsme měli výbornou letní sezonu, také hrad trhal rekordy v návštěvnosti. Jenže pak přišla ta facka v září. Dnes už víme, že to letní rozvolnění bylo až moc velké,“ rekapituluje Martin Hašek.

Pokud by mohl letos v květnu nebo červnu hospodu otevřít, je připraven dodržovat přísná hygienická opatření. „Mám ale obavy o tuto sezonu. Navíc s těmi vakcínami je to celé zpatlané,“ míní Hašek.

U posuzování vakcín by podle něj nemělo hrát roli, kde jsou vyrobené. „Jsem jako podnikatel schopen zatnout zuby. I na dlouho. Naše vedení se ale ani nedokáže dohodnout, jestli patříme na Východ, či Západ. Vadí mi, jak dlouho se rozhoduje a že se vakcinace táhne,“ doplnil Martin Hašek.

Za normální situace by teď jezdili do Lipnice milovníci Švejka z Německa, Ruska i třeba z Číny. A provozovatel hospody by je jako jindy provedl též hradem. „Všechny návštěvy z ciziny jsou ale zrušené, měla jich být přitom spousta. Od loňského března nikdo nepřijel,“ ohlíží se hostinský.

Letos v létě uplyne také 100 let od příchodu Jaroslava Haška do Lipnice. Martin Hašek doufá, že se jim s jeho otcem Richardem Haškem, spisovatelovým vnukem, jednou podaří toto výročí oslavit mezinárodním „intelektuálně-gastronomickým“ setkáním haškologů.

Zatím má ale Martin Hašek nyní víc času na čtení či domácí kutilství. Také se věnuje hře na kytaru a sbírá hudební nástroje.

Bláznivá moudrost a němý film

Letos rovněž uplyne 95 let od uvedení němého filmu o Švejkovi s Karlem Nollem v hlavní roli. Tento herec se narodil jako syn pekaře v roce 1880 v dnešním Havlíčkově Brodě, který leží jen patnáct kilometrů od Lipnice.

Brodský rodák Karel Noll skvěle zahrál Švejka už před 95 lety v němém filmu. Stejnou roli ovšem ztvárnil ještě předtím na jevišti.

A už před 100 lety hrál Noll Švejka poprvé i na jevišti. Už se ale nedočkal zvukového filmu, zemřel v roce 1928. „Podle odborníků byl němý film s Karlem Nollem nejlepší z hlediska hereckého obsazení. On prý byl nejtypičtější, vystihl Švejkovu bláznivou moudrost,“ uvedl Richard Hašek.

Spisovatel Jaroslav Hašek strávil v Lipnici nad Sázavou závěr svého života. Pod místním mohutným hradem vznikla také podstatná část celosvětově proslulého románu Osudy dobrého vojáka Švejka.

Hašek zemřel v Lipnici 3. ledna 1923 v pouhých 39 letech. Pochován je na místním hřbitově, v červenci 2008 mu byla poblíž jeho oblíbeného hostince U České koruny odhalena socha. Jeho vnuk Richard Hašek, rodák z Prahy, lipnický hostinec se svou rodinou na přelomu tisíciletí zrekonstruoval. Richardův syn Martin Hašek v něm působí jako kuchař.