SÓLO PRO KOTLETU: Proč nejsem spisovatel, ale sexuální kouč

„Jsem spisovatelka a učím tvůrčí psaní. Co děláš ty?“

„Jsem sexuální kouč.“

Kolik jsem už takových dialogů zažil? Nepočítaně. To o sexuálním koučingu jsme si kdysi vymysleli s Kristýnou Sněgoňovou při návštěvě Bratislavy, protože na otázku taxikáře čím se živíme, jsme se styděli odpovědět.

Nikdy o sobě neříkám, že jsem spisovatel. Zní mi to nabubřele. Nejspíš je to kvůli všem těm lidem, co pořád vykřikují, že jsou spisovatelé poté, co napsali jednu povídku nebo jeden román, jako by to byl snad šlechtický titul, který jim dodává nějakou váhu, že je mi pak trapno něco takového o sobě říkat, abych nezapadl mezi ně.