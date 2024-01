SÓLO PRO ZELENKU: Jak postupovat, je-li sama realita „senzační“?

Vraždy studentů a pedagogů na filozofické fakultě koncem prosince 2023 se i z odstupu dvou týdnů jeví jako zásadní událost. Šlo nejen o nesmírně brutální ale také o mimořádně překvapivý čin, pro nás srovnatelný například s útoky na WTC z 11. září 2001. Nepředstavitelné se stalo realitou a v tomto smyslu šlo o transcendentní a iniciační celonárodní prožitek. Většina světových metropolí byla ovšem to této síně hrůzy uvedena již dříve. Dá se tak s trochou nadsázky tvrdit, že Praha tímto činem dospěla, stala se členem klubu, do kterého nikdy nechtěla patřit, a také součástí odvrácené strany velkého světa se vším, co k tomu bohužel patří.

Vypnutí reklamy v souvislosti s články o masakru je správné. Zcela správně cítíme, že zde někdo vydělává na cizím neštěstí. Jenže reklama je zároveň stavebním kamenem systému.