SÓLO PRO DOLEŽALOVOU: A přidáme dvě vejce od šťastných slepiček

Pokoušela jsem se poprvé uvařit kapustové rolky, plněné mletým masem a v receptu bylo napsáno „přidáme dvě vejce od šťastných slepiček“. Samozřejmě jsem je přidala, protože jsem je v ledničce měla, protože i když jsou taková vejce drahá, je to jedna z mála věcí, kterou dodržuju a věřím tomu: prostě jsem se rozhodla, že budu dávat své peníze chovatelům, kteří nechávají své slepičky volně proběhnout, a ne těm, co je celý život drží v maličké kleci. O to tady ale nejde. Dnes poprvé, jak jsem tak mleté maso rolovala do povařené, světle zelinkavé kapusty, jsem položila sama sobě otázku: Jsou ty slepice opravdu šťastné?

Jsme my, v civilizovaných zemích, šťastní, jen proto, že nebydlíme v papírových krabicích, splachujeme pitnou vodou a našim dětem nehrozí, že by umřely hlady?