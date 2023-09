RECENZE: Mazlivé i hrůzu nahánějící japonské komiksové kočky

Japonský komiksový scenárista a kreslíř Džundži Itó je milovník koček. Jak ale dokládá jeho autobiografický počin Kočičí deníky, nebylo tomu vždy. A nebyl by to mistr hororové mangy, kdyby do příběhů o svých miláčcích nevnesl znepokojivé tóny.