Albatros slaví s retroedicí. Vrací se i Heidi, děvčátko z hor

Nejstarší dětské nakladatelství Albatros slaví významné výročí, a tak je trocha nostalgie na místě. Edice sestává z osmi knih, naučných i beletristických s původními autorskými obálkami. „Hledali jsme tituly, které dlouho nevyšly a zároveň trefně ilustrují, co Albatros během let vydával,“ vysvětluje šéf nakladatelství Petr Eliáš. Do finálního výběru se dostalo osm děl z let 1961 až 1984.

Původně Státní nakladatelství dětské knihy přešlo k poetičtějšímu názvu Albatros na konci šedesátých let. Na příbězích pro děti i dospělé tehdy pracovaly legendy jako Václav Čtvrtek, Bohumil Říha nebo Miloš Macourek. Právě Macourkovu tvorbu připomíná sbírka humorných pohádek Jakub a dvě stě dědečků, ve které se čtenáři mimo jiné dozvědí, jak to bylo s chlapcem, který si zasadil dědečka a na keři mu jich pak vyrostlo dvě stě.

Zatímco u nových vydání beletrie redakce nemusela do textů zasahovat, naučná encyklopedie S malířem kolem Evropy musela projít obsahovou proměnou. „Je to hodně aktualizované, použili jsme nové texty, protože se současná mapa Evropy proměnila natolik, že už nešlo využít starého znění,“ říká Eliáš.

Nejen pro rodiče

V případě populárního díla Už vím proč od Heleny a Eduarda Škodových se k takovému kroku Albatros nemusel uchýlit, Eliáš však upozorňuje, že dílo má především připomínat, jak se podobné knihy dělávaly dříve. Cílovou skupinou reedice jsou především rodiče, kteří na zmiňovaných titulech vyrostli a nyní by je chtěli předat také svým dětem.

„Zabrat však může i na některé nové čtenáře. Myslím, že třeba Holčička a déšť od Mileny Lukešové nebo Nápady pana Apríla mají šanci,“ vysvětluje Eliáš.

Cesta časem s Albatrosem retroedice Milena Lukešová: Holčička a déšť

Jiří Kolář: Nápady pana Apríla

Josef Strouhal: Hádej, hádej, hadači

Gianni Rodari: Pohádky po telefonu

Miloš Macourek: Jakub a dvě stě dědečků

Petr Švec: S malířem kolem Evropy

Johanna Spyriová: Heidi, děvčátko z hor

Helena a Eduard Škodovi: Už vím proč

Sedm desetiletí existence Albatrosu v číslech představuje třináct tisíc vydaných publikací s celkovým nákladem 350 milionů výtisků. Knihy směřovaly nejen do českých prodejen, ale také do zahraničí. V současné chvíli se Albatros rozšířil do čtyřiceti zemí. Dopomáhá k tomu především vydavatelství B4U publishing, které spolupracuje s významnými zahraničními nakladatelstvími včetně britského Penguin Random House nebo francouzského La Martiniere Groupe.

Narozeninové oslavy doplní ještě publikace od historika, redaktora a překladatele Jana Halady nazvaná Albatros: 70 let na křídlech dětské literatury. Dá nahlédnout do zákulisí redakčního dění i zrodu mnoha dnes již legendárních pohádek.

Do budoucna pak chce podle Eliáše Albatros zůstat tím, čím byl po většinu své historie – sebevědomým nakladatelem, který ctí tradice a historii, ale zároveň se nebojí přinášet věci zcela nové a neokoukané.