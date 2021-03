Drogy, zbraně, samota. Syn Alaina Delona se vypsal z problémového mládí

Vydržovaný synáček. Ten, co žije ve stínu otce. Příživník. Šestadvacetiletý model a herec Alain-Fabien Delon se kvůli svému původu setkal už s mnoha nálepkami, a tak dosti podobnými charakteristikami obdařil i svého osmnáctiletého literárního hrdinu Alexandra Delvala v knize Z rodu vyvolených.



Rozervanou duši, jež touží po lásce, uznání a pochopení, místo toho však zůstává uvězněna v zacykleném světě rodinných konfliktů, drog, kocovin a násilí. Ať se totiž Delval pohne kamkoli, provází ho jméno otce, francouzské herecké legendy. Stejně jako Alaina-Fabiena, jenž se prozatím objevil v seriálu Grand Hotel nebo filmu Setkání po půlnoci.

„U Delvalů to máme v rodě – úsměv, kterým svěsíte i hvězdy z nebe. Zdědil jsem to po Tatínkovi: způsob bytí, jiskru v oku, něco, čemu se říká mít ksicht. Krásný ksicht. Mohl by mít kteroukoli ženu. Ostatně je všecky i měl, ale dnes žije sám,“ vypráví protagonista knihy.

V první osobě se Delon rozhodl odvyprávět celý příběh. „Když se člověk sjede, je to rychlá jízda; jako ve formuli jedna s plynem na podlaze. Během čtyřiadvaceti hodin se může objevit nejlepší kámoš. A druhý den zase zmizet. Život a smrt přestanou existovat. Člověk je jinde, v jiné dimenzi. Ve světě, kde nic necítí,“ stojí v úvodu.

Mladý Delon píše poutavě, s citem pro detail a situaci, v krátkých úderných větách. Bohužel občas sklouzává k afektu a nedbá na charaktery, s výjimkou protagonisty. Přesto asi čtenáři spíše než po literárních kvalitách Delonovy prvotiny budou pátrat po tom, co vše v knize je a není pravda. „Nechtěl jsem napsat autobiografickou či dokumentární knihu, ale skutečný román, fikci s vyfabulovaným, romaneskním příběhem,“ vysvětluje v doslovu autor.



Jestli však stačí k fikci jen výměna kulis, věku či pohlaví postav, nechť posoudí čtenář sám. Redaktorka knihy Petra Zikmundová z nakladatelství Garamond naznačuje, že stačí zapátrat v médiích. „Tam se například dočteme, že incident se zbraní v otcově bytě, líčený i v románu, se skutečně stal, jen okolnosti se liší,“ naráží na kauzu z roku 2013, kdy Alain-Fabien postřelil dívku otcovou zbraní a byl za to na pět měsíců podmíněně potrestán.



Zda bude Delon psát dál, není jasné. „Ale byla by škoda, kdyby nepokračoval. Dokáže být zábavný a zároveň chytit za srdce. Start se mu myslím vydařil a bylo by zajímavé sledovat, kam až může vyzrát,“ dodává Zikmundová.