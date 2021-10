Ivetu Bartošovou si zahraje Anna Fialová

Ivetu Bartošovou si v minisérii Iveta, kterou Nova točí pro platformu Voyo, zahraje Anna Fialová, zpěvaččinu sestru ztvární Eliška Křenková. „Snažím se to udělat co nejlépe, nejvěrohodněji a s úctou,“ řekla Fialová. Trilogie se zaměří na rozmezí let 1976 až 1989, kdy Bartošová profesně začínala a potkala svou lásku v kolegovi Petrovi Sepéšim. Režii má Michal Samir. Série vzniká se souhlasem rodiny Bartošové, premiéru bude mít příští rok.