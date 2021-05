Zemřel B. J. Thomas, nazpíval hit Raindrops Keep Fallin’ On My Head

Po boji s rakovinou plic zemřel popový zpěvák B. J. Thomas, který nahrál oscarovou píseň Raindrops Keep Fallin’ On My Head použitou ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Americkému umělci bylo 78 let, nemoci podlehl ve svém domě v texaském Arlingtonu, informovala agentura AP.