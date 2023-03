Karel Svoboda byl téměř dokonalá karikatura umělce, vzpomíná producent Kočandrle

Vaše vydavatelství Monitor výrazně ovlivnilo počátkem devadesátých let českou hudební scénu. Kdy jste se rozhodl, že se pustíte do hudebního byznysu?

To přišlo nějak samo. V té době jsem už byl v hudebním byznysu tak jako tak skoro deset let. Listopad 1989 jen změnil formu. Hodně jsem se naučil od Ládi Vostárka (český hudební manažer a legendární textař, pozn. red.) během nesčetných návštěv kanceláří i studií Supraphonu při práci s OK Bandem. Když si potom můj bývalý spoluhráč půjčil milion od jednoho slovenského salonního zpěváka a hodlal ho vrhnout do nahrávek polopodzemních rockových kapel, ochotně jsem se k němu přidal. Navrhnul jsem mu název Monitor a po pár týdnech jsme k němu připojili dnes už legendární zakroucenou lasturu (do loga, pozn. red.). V roce 1990 pod touto značkou vznikly první nahrávky s Kabátem, Třemi sestrami nebo Danem Landou, jedněmi z pilířů Monitoru. I teď po víc než třiceti letech.

Iveta Bartošová si občas hrozně vymýšlela. S běžícím časem se to u ní stále zhoršovalo, až ztratila schopnost rozeznat realitu od jakýchsi projekcí „své“ reality.