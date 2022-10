Kopulace na Petříně? První porevoluční zakázaný videoklip slaví třicet let

„Láska je láska, když choděj kluci s klukama a holky s holkama,“ zpívají rozverně Lucie Bílá a Ilona Csáková se školními brašnami na zádech ve studiových kulisách Petřína, zatímco se na zemi muchluje Mikuláš s čertem nebo se na lavičce oňufávají dva esenbáci.

Láska je láska Klip natočil v žižkovském studiu Pokrok kameraman F. A. Brabec, režisérem byl Filip Renč. Točilo se na film Eastman Kodak 16 mm. V klipu hrají Lucie Bílá, Ilona Csáková, Ondřej Soukup, Gábina Osvaldová, Lou Fanánek Hagen, Martin Faltýn, Václav Chalupa, Aňa Geislerová, František Soukup a další. Klip vznikl pro label Monitor, s nímž měla Lucie Bílá uzavřenou smlouvu a který také v roce 1992 vydal její úspěšnou desku Missariel.

Provokativní videoklip režiséra Filipa Renče mohli diváci na obrazovkách Československé televize vidět poprvé v Hitparádě 25. října 1992. Tvůrci pořadu ho tehdy představili v premiéře coby „bonus“. Poté ho odvysílalo například Studio Kontakt nebo Bago.

Jako oficiální novinka se v televizní Hitparádě, tedy v měsíčním žebříčku nejprodávanějších tuzemských desek, objevil na konci ledna 1993. V Top 20 bylo tehdy album Lucie Bílé Missariel na desátém místě.

V dalším, únorovém dílu Hitparády procházel moderátor Martin Hrdinka kolem kina, kde stál na žebříku u vývěsního štítu Renč. –„Co tady děláte?“ –„No, já jsem teď bez práce a nesmím točit klipy. Mám problémy s kulturní a mravnostní komisí. Tak dělám uvaděče tady v kině Zlín,“ vysvětloval režisér. „Co dnes dáváte?“ ptal se moderátor. „Láska je láska,“ odpověděl pohotově Renč. Video se v této Hitparádě ještě objevilo. V březnovém vydání ho však po zákazu vystřídal klip Lucie Bílé k písni Ukrajina.

Část lidí pobavil, jiné rozhořčil

„Proboha, kdo si dovolil, aby skupina pomatenců poskakovala po Petříně a poschovávaná v křoví vydávala skřeky a ječela ‚Láska je láska‘?“ rozčiloval se například v tehdejším Týdeníku televize čtenář Alexej Vlasák z Prahy.

„Naše děti jsou mnohem více a lépe informovány o věcech, které jsou jen minimálně a velice humorně naznačeny v klipu Láska je láska,“ oponovala Zdena Malá z Ústí nad Labem.

Čtyřminutová píseň skladatele Ondřeje Soukupa a textařky Gábiny Osvaldové se stala hitem. Skladba i klip získaly 13. března 1993 cenu Gramy (pozdější Anděl). Tehdy ho ještě diváci směli vidět. Jak v přímém přenosu upozornil Filip Renč, jeho zákaz měl platit až od dalšího dne, kdy za odvysílání klipu před 22. hodinou hrozila pokuta.

Ohrožené děti?

Impuls k zákazu vyšel podle tehdejšího tisku od poslanců křesťanských stran, kteří v lednu 1993 upozornili devítičlennou Radu ČT vedenou astrofyzikem Jiřím Grygarem na „pořady nebo části pořadů, které obsahem násilí nebo sexu ohrožují zdravý psychosociální vývoj dětí“.

Zřejmě nejhlasitějším odpůrcem videoklipu byl druhý místopředseda Rady Jiří Zajíc, vedoucí redakce náboženského života Českého rozhlasu. „Na klipu mi nejvíc vadí, že dětem a mládeži je zde – zcela vytrženo z kontextu láskyplného vztahu – prezentováno sexuální jednání. Což děti trvale hrubě poškozuje v jejich vztahu k sexualitě,“ tvrdil.

Přidávali se další radní, kterým se nelíbily opakující se kopulační pohyby, homosexualita nebo „zdůrazňování některých partií kypré dámy, jež se tam vyskytuje“. Předseda Rady ČT Grygar označil části klipu za obscénní.

V únoru 1993 radní výhrady projednali a upozornili na ně management televize. Generálním ředitelem byl tehdy Ivo Mathé. Ten Radu informoval, že „podobný názor vyslovilo nezávisle i vedení ČT a přijalo opatření, jež by mělo vytýkaným nedostatkům napříště zabránit“.

Proč klip zakázali? Rada ČT dospěla podle místopředsedy Jiřího Zajíce k přesvědčení, že videoklip Lucie Bílé Láska je láska porušuje všechna čtyři základní ustanovení Statusu ČT, to jest: 1./ Uváděním videoklipu není zprostředkována žádná duchovní hodnota, naopak se jím ohrožuje všestranný rozvoj jedince, rodiny, společenství a lidských vztahů. 2./ Uváděním videoklipu nejde o žádné skutečné rozvíjení identity českého národa, naopak o povrchní přejímání toho, co identitě českého národa škodí. 3./ Předváděním takto vnějškově pojaté sexuality se ohrožuje zdravý psychický a společenský vývoj dospívajících dětí, protože sexualitu nezařazuje do kontextu celého lidského života a nechápe ji jako důležitý prostředek mezilidské komunikace, ale prezentuje ji jen jako „gymnastiku“. 4./ Na základě diváckého ohlasu musíme rovněž konstatovat, že je porušen i požadavek vkusnosti zábavy.

Proti zákazu se tehdy ohradili nejen tvůrci písně a klipu, ale také šéf producentského centra Jiří Balvín, pod něhož v ČT spadaly pořady jako Hitparáda nebo Bago, ve kterých se videoklip do té doby vysílal.

„Absolutně s rozhodnutím nesouhlasím, protože na tom klipu nevidím vůbec nic závadného. A nesouhlasím rovněž s názorem, který mi v osobním telefonickém rozhovoru sdělil pan Zajíc, totiž že se jedná o pornografický videoklip, který velmi blamuje sociální prestiž ČT,“ zlobil se marně Balvín.

Náš videoklip je o tom, že se mají mít lidi rádi – ať jsou to kluci s holkama, kluci s klukama nebo holky s holkama. Kdo si myslí, že je tento názor amorální, měl by navštívit psychologa. Filip Renč režisér klipu (vyjádření pro časopis Mladý svět, rok 1993)

V roce 1993 vydala nahrávací společnost Monitor klip Láska je láska na videokazetě. Ta je dnes sběratelskou raritou. „Aféra“ kolem písně po letech vyšuměla a videoklip v současnosti hrají běžně přes den hudební retro stanice.

Nová verze za milion

Jak vlastně píseň Láska je láska vznikla? „Nejprve jsem udělal fragment do nějakého filmu. Pak jsem si řekl, hele, to je docela dobrý, a předělal jsem to. Píseň poté nazpívala Ilona Csáková a Martin Pošta do filmu Maratón se skupinou UNO,“ vzpomíná Ondřej Soukup.

Duet Csákové s Poštou byl v pseudoangličtině a jmenoval se White Lines. Vznikl v roce 1990, tedy zhruba o dva roky dřív, než skladba Láska je láska s textem Osvaldové vyšla na desce Lucie Bílé.

„Do písně jsem narouboval nějaký rytmus, který patřil Princovi. Za to mě všichni strašní pátrači dodnes dehonestují,“ dodává Soukup na adresu hudebních badatelů, z nichž někteří veřejně označili jeho počin za krádež. Šlo o kytarový riff z Princovy skladby Alphabet Street z roku 1988.

V roce 2003 natočila dívčí skupina Roxy novou taneční verzi písně Láska je láska. Chtěla ji vydat na své debutové desce. Soukup i Osvaldová s tím ale nesouhlasili. Skladatel tehdy uvedl, že chce za použití skladby milion korun.

„Milion jsem řekl, protože to nechci povolit. Nechci tu píseň nikomu dávat a mám na to plné právo. V budoucnosti mám záměr ji použít jiným způsobem, a proto nepovolím, aby ji někdo nazpíval. S OSA (Ochranný svaz autorský, pozn. red.) mám hromadnou smlouvu a tu píseň sice může natočit každý, ale je velmi neslušné to udělat i přes můj a Gábinin nesouhlas,“ reagoval tehdy Soukup.

Přesto nakonec jeden cover vznikl. Má ho na svědomí plzeňská skupina Semtex, která svůj hudební styl označuje jako country-brutal-technofolk. Svoji svéráznou předělávku písně Láska je láska nazvala Vepřín.

Klip Lucie Bílé zakázaný v Česku se před třiceti lety zalíbil ve Francii. „Byl to první nefrancouzsky zpívaný videoklip, který začala vysílat tamní stanice MCM,“ říká Filip Renč. Vzpomíná, že tehdy dostal od Francouzů nabídku, aby natočil klip zpěvačce Mylène Farmer, která je frankofonní obdobou Madonny. Nakonec však k jejich spolupráci nedošlo.