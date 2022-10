Od Semaforu k Nicholsonovi. Neuvěřitelný život Jiřího Plannera, přítele legend

Proč jste už jako americký občan Čechům rozmlouval, aby v USA zůstali – třeba Karlu Gottovi v Las Vegas?

Já jsem to dlouho rozmlouval i Waldovi Matuškovi, poněvadž jsem viděl, jak těžké je proniknout na americkou scénu bez znalosti jazyka. Karel Gott se tam dostal proto, že už byl známější, a ve Vegas zrovna otevírali nový hotel, New Frontier se to myslím jmenovalo. Spíš jsem jim stejně jenom radil, ať si to dobře rozmyslí, protože jsem třeba u Tondy Šůry (Antonín Šůra, 1929–1968, herec a bavič známý především rolí anděla Theofila ve filmu Hrátky s čertem, pozn. red.) viděl, jak je těžké, když se tam člověk nechytne a umírá v chudobě. Tonda byl pak v Americe nešťastný, protože ztratil kamarády. A kamarádi, to nejsou jenom nějaká seznámení, to je kus života.

„Řekni Jirkovi, že jsem ho vždycky obdivoval za tu jeho vůli, že se nikdy nevrátil, třebaže jsem ho i nutil,“ vzkazoval po mě Werich Voskovcovi, když se trochu připil. Jiří Planner