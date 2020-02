Vítězi hudebních cen Vinyla jsou B4, Margo a klub Punctum

Ocenění předali současní členové Rady hudebních cen Vinyla Miloš Hroch, Karel Veselý a Michal Pařízek. „Hudbu B4 nejlépe vystihuje touha utéct co nejdál od trendů, promyšlená sabotáž očekávání publika a přirozenost, s jakou umí sami sebe shodit vypointovaným vtipem,“ uvedl porotce Hroch ke dvojici Tomáš Procházka a David Freundl, autorům desky roku.

Podle dalšího z porotců Pařízka objev roku Martínková s projektem Margo na albu First I Thought Everyone’s Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared - All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I’ve Learnt ve svých písních vypráví o obyčejných věcech, ale neotřele a s vášní a citem pro melodii i detaily. „Chci vyprávět o velkých věcech v civilní podobě,“ uvedla Martínková.

Žižkovský klub Punctum, který byl oceněn jako počin roku, letos oslaví páté narozeniny. Kromě prostoru pro koncerty alternativní a experimentální hudby provozuje i vlastní rozhlasovou stanici Radio Punctum nebo kazetový minilabel Punctum Tapes. Pořádá i různé kurzy a workshopy a nabízí zázemí pro rozličné kulturní aktivity.

Loňskými oceněnými jsou s eponymním albem Povodí Ohře (Deska roku), Bílej kluk (Objev roku) a Aktivity ZVUK (Počin roku).

Během večera se představila nominovaná kapela Metastavy a vítězný projekt Margo. Následoval první letošní klubový koncert souboru Zvíře jménem Podzim, který za svou desku Září získal tři nominace na Cenách České hudební akademie Anděl, které se budou předávat 31. března. Právě účast formace Zvíře jménem Podzim deklaruje podle organizátorů Vinyly dlouhodobé snahy o stírání hranic mezi popovou a alternativní hudbou.

Slavnostním vyhlášením letošní ceny Vinyla nekončí. Stejně jako v minulém roce se pod hlavičkou Ozvěny Vinyly uskuteční série koncertních večerů a přednášek, některé z nich také v rámci Letní filmové školy v Uherském Hradišti.