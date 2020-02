Na cenách Apollo mohou uspět Vojtěch Dyk, Vladimír Mišík nebo Hugo Toxxx

Vyhlášení proběhne v klubu Roxy a doprovodí ho dvacetiminutové vystoupení zmíněné vypsané fiXy, kapely Khoiba, sdružení Zvíře jménem podzim, písničkářky Margo a dvě písničky zazpívá i Vojtěch Dyk za doprovodu kytaristy Jiřího Kalouska. O průvodní slovo se postará hudební publicista Pavel Kučera.

Na cenu Apollo 2019 bylo nominováno těchto šest alb: sólová nahrávka D.Y.K. zpěváka Vojtěcha Dyka, deska se sáhodlouhým názvem First I Thought Everyone’s Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared – All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I’ve Learnt zpěvačky a skladatelky Anety Martínkové, vystupující pod hlavičkou Margo, dále nadšeně přijatá novinka Jednou tě potkám Vladimíra Mišíka, deska Kvalita skupiny vypsaná fiXa, album 1000 rapera Hugo Toxxxe a bezejmenná nahrávka skupiny Khoiba.

Vítěz kromě sošky z dílny Maxima Velčovského a Jana Jaroše obdrží šek na 40 tisíc korun od Ochranného svazu autorského.

Stejně jako v minulých letech, i o letošním ročníku ceny Apollo vznikne dokument režiséra Šimona Šafránka, autora dokumentu King Skate, který bude ná­sledně odvysí­lán na ČT art.

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly v roce 2011, kdy s albem Náměstí míru uspěl raper Bonus. Dalšími oceněnými byli Boris Carloff s deskou The Escapist, Bratři Orffové za nahrávku Šero nebo Adrian T. Bell, frontman skupiny The Prostitutes, za desku Different World.